La espectacular boda de Núria Tomás, expareja de Gerard Piqué: "Me caso con el mejor hombre" La empresaria se ha casado en una ceremonia de cuento. ¡Aquí las imágenes! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mientras Gerard Piqué sigue en el ojo del huracán por su separación con Shakira y, sobre todo, su actual relación con Clara Chía, con quien era visto estos días en la embajada de Colombia, la empresaria Núria Tomás, expareja del deportista, vive en la más absoluta felicidad con el amor de su vida. Se trata de su ya esposo, Agus Piug, padre de sus dos hijos, y su mayor cómplice en los últimos años. La pareja se daba el 'Sí, acepto' este sábado, en Girona, en un enlace propio de cuento de hadas que la feliz mamá mimó hasta el último detalle. Nerviosa, pero dichosa de poder dar este paso soñado, Nuria compartió un romántico mensaje dos días antes de su boda. "Nunca había dicho esta frase: Pasado mañana me caso. ¡Ah! Y con el mejor hombre que he conocido jamás. Llueva o truene amor, el sábado lo gozamos ", escribió. Expareja de Gerard Piqué Se casa Nuria Tomás, expareja de Gerard Piqué | Credit: (Photo By David (Photo By David Oller/Europa Press via Getty Images) IG/Nuria Tomás Atrás queda su amor joven con Piqué que acabó no precisamente de la mejor manera para ella. Su romance culminaba y poco después el futbolista se dejaba ver embelesado con la cantante colombiana. Una historia difícil para Núria de la que ha preferido no dar demasiados detalles. Se centró en su carrera de comunicación y en quererse mucho. Y así, sin darse cuenta, apareció el hombre que la ha llevado al altar. Núria Tomás Núria Tomás se ha casado | Credit: (Photo By David Oller/Europa Press via Getty Images) Núria de Tomás Núria de Tomás se casa | Credit: (Photo By David Oller/Europa Press via Getty Images) Los tortolitos contraían nupcias este fin de semana. La novia llegaba en carruaje al encuentro junto a su padre y padrino, Enrique Tomás. El secreto mejor guardado, su vestido, quedaba al descubierto. Un traje blanco, muy escotado, con mangas abullonadas y con mucha transparencia que lució de forma espectacular. Un estilo boho chic, inspirado en la moda ibicenca. La pareja se había casado en 2020 en una boda civil. Su idea era hacer otra ceremonia por todo lo alto, pero la pandemia lo impidió. Tres años y dos hijos después, lo han conseguido. La espera ha merecido la pena.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La espectacular boda de Núria Tomás, expareja de Gerard Piqué: "Me caso con el mejor hombre"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.