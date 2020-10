Vaitiare, la famosa expareja de Julio Iglesias lucha contra un cáncer de médula La que fuera una de las novias más estables del artista, modelo y actriz tahitiana, ha recibido un trasplante de médula y muestra sin filtros cómo está siendo su lucha contra esta enfermedad. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir De manera optimista y muy sincera Vaitiare Hirshon, aquella jovencita tahitiana que se hizo famosa por su romance con Julio Iglesias, ha contado cómo ha sido su particular batalla contra uno de los cánceres más agresivos, el de médula. Lo ha hecho abiertamente a través de sus redes con imágenes de la vida real y sin filtro, tan solo el de su sonrisa. El pasado mes de julio la también modelo y feliz mamá de dos hijos se sometió a la intervención más importante de su vida gracias a un joven donante. "¡Mi segundo cumpleaños!", escribía agradecida a la vida y a la persona que le dio la oportunidad de seguir viviendo. "Bendice a mi mi joven donante de 26 años. Salvaste mi vida", escribió. Vaitiare, de 56 años, no ha tenido reparo en mostrar su día a día con su pelo rapado y su catéter en el pecho que, afortunadamente, los médicos ya le han retirado. Un ejemplo de cómo enfrentar esta dura enfermedad con dignidad y toda la fe del mundo. Image zoom Vaitiare A finales del mes de agosto recibía la mejor de las noticias. Después de meses de dolor, incertidumbre y una lucha incansable, los médicos le anunciaban que estaba curada. "¡Estoy limpia de cáncer!", compartía feliz en su perfil de Instagram, donde hasta se ha atrevido a posar en traje de baño para celebrar este gran logro. Image zoom Vaitiare IG/Vaitiare La también actriz se dio a conocer a comienzos de la década de los 80 tras su apasionado romance con el ídolo español con quien compartió casi seis años de su vida. Ella apenas tenía 18 y él ya rondaba los 40. Formaban una pareja tan exótica que se hizo mediática de inmediato. Ellos presumían su amor y sus besos con toda la naturalidad del mundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A día de hoy, Vaitiare ha confesado tener muy gratos recuerdos de aquella época y seguir manteniendo una relación de mucho cariño con el que fue uno de sus primeros grandes amores. Ahora quienes ocupan su corazón son sus dos hijos, Tatiana, de su primer matrimonio, y Kentar, de su último marido Edgars Asars, con quienes vive en Estados Unidos. Image zoom Vaitiare IG/Vaitiare Con ellos celebra cada minuto de su vida con más intensidad y ganas que nunca, una lección que ha aprendido con creces después de todo lo vivido. ¡Muchísimas felicidades por tu recuperación!

