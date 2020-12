Close

Expareja de Niurka Marcos sale del armario y presenta a su novio: "soy más feliz que nunca" Se trata de una de las parejas que más amó la cubana y cuya ruptura dejó a la actriz destrozada y en un mar de lágrimas. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Fue uno de los grandes amores de Niurka Marcos, de esos que dejan huella. Pero casi una década después de su ruptura, Eduardo Antonio ha tomado una de las decisiones más importantes de su vida: declarar su verdadera orientación sexual. Después de mucho tiempo fingiendo lo que no es, el cantante cubano que tan feliz hizo a la actriz se ha declarado públicamente homosexual. Lo ha hecho a través de sus redes sociales y con una imagen junto al que es su actual pareja. El intérprete del tema "Mujer" o "Si me pudieras querer" confesó en un comunicado que la pandemia le hizo "reflexionar". Ahora grita a los cuatro vientos su amor por Roy con quien, además de feliz, luce alianza de casado. El que fuera casi esposo de Niurka-llegaron vestidos de novio a una gala de Premios Lo Nuestro- y la también cantante formaron una de las parejas más llamativas pero también señaladas precisamente por el look del artista que, para muchos, se veía muy afeminado. Su sexualidad siempre estuvo en boca de todos y cuestionada durante toda la relación. Tal es así que los ataques contra Eduardo Antonio fueron una de las razones que les llevó a separarse. Una Niurka ahogada en lágrimas y dolor, así lo expresaba a los medios poco después de romper. "Al llegar yo a su vida lo han destrozado", dijo llorando frente a los micrófonos en 2011. Image zoom Niurka y Eduardo Antonio | Credit: (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De eso hace ya muchos años y ahora Eduardo Antonio vuelve a estar enamorado, y esta vez sin miedo a decir lo que siente. "La vida es un viaje muy corto. O te subes a su tren o te quedas a esperar en el andén, yo me subí a un tren donde soy más feliz que nunca", acaba de escribir en sus redes. Una felicidad que desprende su mirada y que promete regalarle, por fin, una nueva etapa en su vida en la que esconderse ya no es una opción.

