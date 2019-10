Exnovio de Marlene Favela reaparece irreconocible tras dura enfermedad y mandó este mensaje a la actriz Jorge Kahwagi estuvo a punto de perder la vida tras una fuerte peritonitis que le perforó el estómago. Ya fuera de peligro, estas fueron sus palabras que dedicó a su ex. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Fue uno de los hombres más importantes de su vida. Marlene Favela y Jorge Kahwagi incluso tuvieron planes de boda. Pero tras cuatro años de noviazgo y constantes rumores de ruptura, la pareja decidió poner fin a su romance para continuar cada cual su camino. La expareja de la actriz vuelve a estar en la palestra, esta vez por graves problemas de salud. Su última aparición públicamente ante los medios donde se ve irreconocible ha hecho saltar todas las alarmas. ¿Qué le pasó al exboxeador? Una grave peritonitis perforó su estómago y puso en peligro su vida. Más recuperado pero todavía con los estragos que deja esta dolencia, se paró a hablar ante las cámaras donde reconoció que sus prioridades en la vida han cambiado tras esta dura experiencia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de la gravedad de su estado, todo quedó atrás y ahora asegura encontrarse recuperado y con ganas de hacerle frente a todo con muchas ganas. En este momento con la prensa también tuvo un pensamiento positivo para la que fue su gran amor, la protagonista de Gata salvaje a la que dedicó unas bonitas palabras por su estado de buena esperanza. “Siempre, siempre se le manda buena vibra, qué bueno”, expresó sincero. “Hace mucho tiempo que no la veo pero es una gente muy linda”, siguió con todo el cariño. Image zoom Mezcalent Lo suyo no pudo ser pero quedan los buenos recuerdos. Por ahora él no parece haber encontrado a su alma gemela, algo que tendrá que esperar. Su objetivo es enfocarse en su total recuperación tras días en el hospital. Esta no es la primera vez que la salud le da un susto, sus coqueteos con la cirugía plástica también le jugaron alguna que otra mala pasada. Pero nos alegramos de que todo haya quedado en una anécdota y le deseamos una pronta recuperación. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Exnovio de Marlene Favela reaparece irreconocible tras dura enfermedad y mandó este mensaje a la actriz

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.