Exnovio de Frida Sofía ataca de nuevo. "Eres mamá de un bebé muerto" Christian Estrada vuelve a la carga para salir en defensa de Alejandra Guzmán y echarle en cara a la joven que abortara. By Teresa Aranguez Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Siguen abriéndose frentes contra Frida Sofía. Después de que volviera a estallar la guerra con su madre Alejandra Guzmán y hubiera un cruce de palabras por parte de ambas, ahora el tercero en discordia, su exnovio Christian Estrada, se sube al carro para seguir hablando. El joven no solo salió a la palestra para defender a la reconocida cantante una vez más, sino que compartió un mensaje muy duro en sus redes donde vuelve a sacar un delicado tema: el aborto. "Que te quede claro que el aborto no te libera de ser madre, te hace madre de un niño muerto", escribió Christian en una de sus historias. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Además de estas duras palabras en redes sociales, el joven también compartió su opinión sobre todo lo acontecido en los últimos días entre madre e hija. Lo hizo en exclusiva para el programa De primera mano donde, una vez más, mostró no guardar el mejor recuerdo de la que fuera su pareja. "Fue duro ver y saber la verdad, no le dio luz a una criatura. Te quitan los sueños de ser padre", dijo sobre ese feo capítulo que vivió con Frida. Un asunto que después de un año y medio sigue doliendo mucho. A pesar de todo lo vivido y las malas experiencias en esa relación, solo espera que algún día pueda acercarse a su madre y dejar atrás todo el rencor. "Le digo que siga adelante y ojalá que algún día se reconcilie con su mamá", concluyó, recalcando una vez más que entre él y la señora jamás hubo una relación romántica.

