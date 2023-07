Ex de Clarissa Molina, Vicente Saavedra, confirma su relación con Ninoska Vásquez El representante ha compartido su primera foto de enamorados. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dicen que cuando el río suena, agua lleva. Un dicho que, en el caso de Vicente Saavedra y Ninoska Vásquez, parece aplicar. Durante las últimas semanas, el rumor de una incipiente relación entre el exprometido de Clarissa Molina, quien anunció su ruptura en mayo, y la modelo venezolana, corría como la pólvora por los pasillos de los programas de entretenimiento y las redes sociales. Ellos, ni confirmaban, ni desmentían. Hasta este viernes. El representante de artistas lo hacía con una foto que lo dice todo sin necesidad de palabras. Vicente y Ninoska Vicente y Ninoska confirman relación | Credit: IG/Vicente Saavedra Ninoska Vásques:(Photo by Borja B. Hojas/Getty Images for Paramount) A través de sus historias de Instagram, Vicente publicó una imagen de lo más artística que muestra el rostro de la maniquí apoyado en su hombro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un hombro fácilmente identificable por los tatuajes. Además, también se aprecia el pendiente que lleva el que fuera novio de la conductora. Con esta instantánea queda más que confirmado que están juntos y que Vicente se ha querido dar una nueva oportunidad en el amor. Vicente Saavedra y Ninoska Vásquez Vicente Saavedra y Ninoska Vásquez | Credit: IG/Vicente Saavedra Parece que, por ahora, la nueva pareja tendrá que llevar su relación en la distancia ya que la que fuera ganadora de Miss Earth Venezuela 2017 vive en España, donde trabaja para prestigiosas marcas de moda. Por su parte, Clarissa ha optado por disfrutar de su vida de soltera y seguir deslumbrando como una de las presentadoras más exitosas del momento.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ex de Clarissa Molina, Vicente Saavedra, confirma su relación con Ninoska Vásquez

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.