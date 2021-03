¡Exnovia del rey Felipe afirma entender a Meghan Markle y habla de su experiencia por primera vez! En una entrevista sin precedentes, la modelo noruega ha roto el silencio acerca de su noviazgo con el entonces príncipe y heredero a la corona española: "Me alegro de no haber sido reina". Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La bella noruega Eva Sannum saltó a la fama internacional hace más de 20 años, a raíz de su noviazgo con el entonces príncipe heredero a la corona española, hoy rey Felipe VI de España. La exmodelo está causando sensación en los medios por una reciente entrevista al diario noruego Aftenposten en la que afirmó que podía identificarse con Meghan Markle, después de su charla con Oprah Winfrey, y reveló detalles desconocidos hasta ahora de aquella relación con su príncipe azul que duró aproximadamente cinco años: "Me alegro de no haberme convertido en reina". Si bien Meghan Markle fue asediada por los medios y sintió tanta presión por su nuevo rol en Buckingham que incluso tuvo pensamientos suicidas, la modelo noruega vivió en su propia piel la persecución mediática, aunque nunca llegó a comprometerse con Felipe de Borbón: "Pensé que todo lo que hacía podía ser una portada en un periódico o revista española, no me hurgaba la nariz y pensaba hasta en lo que tiraba a la basura. Volverse tan increíblemente consciente de sí mismo, no es saludable", confesó. Eva Sannum Rey Felipe Image zoom Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También reveló otros detalles como: "decidí desde el principio no mirar nunca a las cámaras de los paparazzi. No quería que nadie pensara que agradecía que me fotografiaran. Por un tiempo, hasta me planteé usar la misa ropa todos los días". Eva Sannum Image zoom Credit: Getty Images La modelo y el príncipe se conocieron en 1996 y su relación terminó en el año 2001. Tres años después, Felipe se casaría con la periodista Letizia Ortiz. "La gente probablemente pensó que me perdí una vida entre yates y champán. Pero no se dan cuenta de que es agotador. Es una vida llena de limitaciones", recordó. "Me identifico con Meghan Markle, con venir de algo completamente diferente para formar parte de una familia tan especial…". Eva Sannum Image zoom Credit: Getty Images Hoy vive feliz con su pareja en Oslo y sus dos hijos, de diez y trece años.

