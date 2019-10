Exnovia de Maluma cuenta cuáles han sido los verdaderos motivos de su separación La modelo por fin ha contado qué razones le han llevado a ella y al cantante a poner punto y final a su relación de dos años. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Parecían hechos el uno para el otro pero su amor ha tenido fecha de caducidad y después de dos años de relación, Maluma y Natalia Barulich se dijeron adiós en los mejores términos. No ha habido drama ni terceras personas, los motivos son más sencillos y comprensibles, especialmente en este mundo del entretenimiento. Así lo ha confesado la propia novia, bueno exnovia para el sitio Page Six, donde reveló a través de un comunicado las razones que les llevaron a dar un portazo a este romance. "Amo mucho a Juan Luis pero en este momento necesitamos tomar tiempo para nosotros y nuestras carreras para seguir creciendo como artistas e individuos", expresó con mucho respeto la modelo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora se entiende más que nunca por qué desde este verano no publicaban fotos juntos. Esta es la última que la joven compartió en su perfil de Instagram. Después de ella, ni rastro de la pareja. Tras el anuncio de su ruptura, ambos han mostrado fotos e historias en esta misma red donde se les ve felices, sonrientes y, como bien expresó Natalia, muy comprometidos con sus proyectos profesionales. Ambos son muy jóvenes, él tiene 25 años y ella 27, y sus carreras profesionales son ahora su máxima prioridad. Su agenda está repleta de viajes y compromisos que les impiden estar juntos y construir una relación más sólida. A pesar de ello, ambos mantienen un gran respeto, admiración y cariño el uno por el otro. ¡Lo mejor para ambos! Advertisement

Close Share options

Close View image Exnovia de Maluma cuenta cuáles han sido los verdaderos motivos de su separación

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.