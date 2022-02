Esto es lo que piensa la exnovia de Camilo de que la comparen con Evaluna Muchos se empeñan en decir que Camilo aún no supera a su exnovia, quien tiene un gran parecido con la hija de Ricardo Montaner. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gabriela Andrade Gabriela Andrade | Credit: Gabriela Andrade/Instagram Si bien Camilo Echeverry y Evaluna acaban de celebrar su segundo aniversario de bodas y están a la espera de su bebé, muchos se empeñan en decir que el cantante aún no supera a su exnovia, quien tiene un gran parecido con la hija de Ricardo Montaner. Incluso la joven Gabriela Andrade, de 28 años y con quien Echeverry tuvo una relación de un año, ha sido víctima de acoso en redes, por quienes la compararan todo el tiempo con Evaluna. Ahora la chica ha querido dejar todo claro, y durante una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, no dudó en responder si le molesta que la comparen con la cantante y actriz venezolana. "No me importa la verdad, siempre ha existido y siempre va existir, cada quien sabe lo que tiene", aseguró Andrade a quienes le preguntaron por el tema. Por otra parte, uno de los seguidores le preguntó qué sentía al saber que la pareja estaba a la espera de un bebé. "¿Qué siento yo? Felicidad por ellos y por cualquiera que traiga un hijo deseado a este mundo. ¿Qué van a sentir ellos? La plenitud y el amor más grande de este mundo", respondió. Andrade sabe bien que un hijo es el mayor regalo para cualquiera, porque así lo ha sentido desde que es madre de la hermosa Federica, fruto del amor con su actual pareja, Nicolás Jiménez García. Incluso, el pasado año Andrade le dedicó unas emotivas palabras a su esposo. "No me equivoqué contigo. Gracias por entregarlo todo, todos los días mi gordo. Eres el mejor papá que mi gorda pudo tener. Te amamos y te valoramos todos los días de nuestras vidas. Como tú, pocos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de que muchos insinúan que Camilo se hizo novio de Evaluna por el gran parecido con su ex, lo cierto es Andrade ha formado una hermosa familia y el cantante colombiano se ha integrado como un hijo más al clan de los Montaner, y espera con ansias la llegada de su primogénito Índigo.

