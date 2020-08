Exmujer de José Luis Rodríguez 'El Puma' reacciona a las duras declaraciones del artista sobre sus hijas Poco dada a entrar en polémica, Lila Morillo, exmujer del cantante, ha compartido un mensaje claro y directo tras las duras palabras del artista con sus hijas. "¡Lo que digo sí es verdad!". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir De sobra es conocido el sentido del humor de José Luis Rodríguez 'El Puma'. Sin embargo, su respuesta hace unos días al ser preguntado por sus hijas, con las que no se habla desde hace años, dejó a todos un poco de piedra. En una amena charla en redes con Luz María Doria, esta le preguntaba que qué pasaría si Liliana de repente se muriera y no les hubiera dado tiempo a la reconciliación. "No pasaría nada, la vería en el cielo", contestó. Unas palabras que sus hijas, Lilibeth y la propia Liliana, han preferido no comentar. Quien sí ha dicho todo sin decir nada ha sido su madre coraje, la gran Lila Morillo, quien acaba de cumplir los 80 mejores años del mundo del entretenimiento. En su perfil de Instagram que mostró la canción "Ciérrame bien esa puerta", que ella misma compuso hace años tras el horrible infierno que dijo haber vivido durante su matrimonio con el padre de sus hijas. Coincidiendo con las fuertes afirmaciones del que fuera su esposo, la respetada cantante venezolana compartió este tema que escribió durante sus años en España. Una triste letra que junto con "Jaula de oro" da pelos y señales del sufrimiento y la infelicidad que le inundaron mientras estuvo con el intérprete de "Pavo real". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Lo que digo es verdad! ¡Tomen Ustedes conlusiones! Dios es mi testigo", escribió. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Si bien no han querido entrar en una nueva guerra mediática, las Morillo sí han dejado claro que su unión familiar está por encima de cualquier declaración dolorosa e inoportuna. Juntas celebraban un nuevo año de vida con una pequeña fiesta casera en la que arroparon y consintieron a la matriarca. El amor entre madre e hijas sumado a la gran fe que tienen es lo que mantiene esas sonrisas que nada ni nadie podrá borrar de sus caras. ¡Felicidades Lila, por muchos años más!

Exmujer de José Luis Rodríguez 'El Puma' reacciona a las duras declaraciones del artista sobre sus hijas

