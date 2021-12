¡Cocina en llamas! Jennifer Garner, exmujer de Ben Affleck, pasó el susto de su vida en Navidad "¡Fue salvaje!". La actriz se llevó un susto de muerte mientras preparaba una rica receta para su familia estas fiestas. ¡Las imágenes son sorprendentes! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con motivo de estas fiestas, Jennifer Garner quiso hacer un plato especial con el que celebrar y conquistar el paladar de los suyos. Como suele hacer en cada proyecto y actividad en la que se implica, la exmujer de Ben Affleck, lo dio todo y más para preparar un plato exquisito de ternera con coñac en su cómico espacio en redes Pretend Cooking Show (Haz como si cocinaras). Todo parecía ir bien hasta que la protagonista de Daredevil puso algo más de la bebida alcohólica que se requería y saltaron unas llamas de casi un metro. El susto se vio reflejado en su cara de inmediato. "Les pido disculpas", dijo ante el incidente. "No echen ración doble de coñac. ¿Pueden creer lo que ha pasado? ¡Fue salvaje!", dijo todavía nerviosa ante lo sucedido. Aunque fue tan solo cuestión de segundos y las llamas rápidamente desaparecieron, el tiempo que estuvieron a todo dar generó un gran susto a los allí presentes, cámara incluido. También risas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz no ocultó su miedo momentáneo, un sentimiento que pasó al ver que la cosa no pasó a mayores y fue algo anecdótico. Jennifer Garner Celebrity Sightings In Los Angeles - December 10, 2021 Jennifer Garner | Credit: Photo by BG004/Bauer-Griffin/GC Images El resultado final del plato fue tal y como se puede ver al final del video, espectacular. Con esta aventura en la cocina y ajena a todo lo que tenga que ver con su exmarido y Jennifer López, la improvisada y divertida cocinera quiso desear a todos sus seguidores un maravilloso año nuevo. "Les deseamos un saludable, alegre y pacífico Nuevo Año", escribió en su perfil de Instagram.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Cocina en llamas! Jennifer Garner, exmujer de Ben Affleck, pasó el susto de su vida en Navidad

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.