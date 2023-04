Exmarido de Marlene Favela reaparece en las redes y genera confusión con estas fotos George Seely compartió unas imágenes inesperadas y la gente le reclamó. Esta fue su reacción ante la petición de los usuarios. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las redes de George Seely, exmarido de Marlene Favela, han sido un ir y venir constante desde su separación de la actriz. Pasó de publicar de forma habitual, a irse de Instagram y desparecer, para luego regresar nuevamente. Eso sin contar la cantidad de veces que añade y borra fotos. Su cuenta volvió a estar activa en el verano del 2022, pero con escasas publicaciones. Desde hace unas semanas, su cuenta ha vuelto a estar de lo más movida y con unas imágenes que han generado la curiosidad y las preguntas de sus seguidores. George Seely, Marlene Favela Credit: George Seely/Instagram Las más recientes publicaciones muestran a sus hijos mayores, con quienes parece que ha vuelto a reencontrarse. En ellas presume de ellos y de la buena relación existente a día de hoy. Pero, la pregunta de muchos fue, ¿y qué pasó con las fotos de Bella, su hija con Marlene? Hasta hace apenas unas horas, no había ninguna en su feed. Desde que se incorporó de nuevo a esta plataforma, la pequeña no ha vuelto a aparecer en su perfil, cosa que antes no era así. George siempre había presumido de su pequeña, sus fiestas de cumpleaños y momentos especiales incluso con la que fue su esposa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ni huella de Bella. Hasta este miércoles, 19 de abril. El papá publicó una entrañable imagen de su hija que su mamá colgó hace días en la cuenta de la chiquitina en Instagram. Una imagen de la celebración de la Pascua. De esta manera, George complació a sus seguidores que por tantos meses le preguntaban por qué no había fotos de su hija. "Feliz Pascua, preciosa", escribió, aclarando así que todo está en orden y que sigue pendiente de su princesa.

