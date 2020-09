¡Exmarido de Marlene Favela reaparece en las redes con imagen renovada! George Seely ha hecho una inesperada aparición en las redes con una imagen mucho más positiva y alegre que ha sido muy bien recibida por sus seguidoras femeninas. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando parecía que George Seely había dado un portazo a las redes sociales, de repente, el ex de Marlene Favela ha vuelto a hacer su aparición por la puerta grande y con la mejor de sus sonrisas. Con un look mucho más relajado y renovado, el padre de Bella ha publicado su primera foto después de que borrara todas las que tenía en su perfil de Instagram, incluidas las de sus cuatro hijos. Después de tomarse un tiempo alejado de todo y todos, George ha retomado las riendas de sus redes donde ha vuelto a presumir a sus retoños y compartir una imagen muy personal que no ha pasado desapercibida para sus seguidores. Sobre todo, las femeninas. "No hay que negarlo, el tipo es guapo", "Ojos hermosos", "Guapísimo", "Se ve buena persona", "Me encanta", escribieron tan solo algunos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque también ha recibido ataques , predominan los piropos hacia el que fuera el esposo de la actriz, con quien vivió un romance y una boda de ensueño. Lo suyo no funcionó y la actriz dio un único comunicado para explicar que todo acabó y que ella está a cargo de su pequeña. George le ha demostrado su amor a la princesa comentando sus fotos en redes y declarándole su amor una y otra vez. Recientemente también citó a la mamá deseándole todas las bendiciones. "Que Dios te bendiga a ti y a tu mamá", escribió. Sus comentarios positivos dejan claro que solo quiere paz y buena energía, veremos si esta vez ha venido para quedarse o volverá a terminar harto de las redes.

