Close

¡Exmarido de Marlene Favela comparte abiertamente y sin censura a quién ama! Y no, en esta ocasión, no se trata ni de la actriz ni de su hija en común, Bella. En el Día del Amor y la Amistad George Seely destapa quién le encanta. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El 14 de febrero, Día de los Enamorados, es el momento perfecto para realzar, aún más si cabe, esos sentimientos hacia la persona amada. Pero San Valentín no solo afecta a las parejas, también abarca a amigos y personas especiales. Por eso el exmarido de Marlene Favela, no se sabe muy bien si en broma o en serio, ha expresado su amor y cariño hacia alguien inesperado. Con un "te amo Donald Trump", George Seely dejaba claros sus sentimientos de aprecio y admiración al anterior presidente de los Estados Unidos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y así, sin más preámbulos, y en medio de un paseo en barca, el empresario dejó muy claro cuál es su tendencia política en estos momentos de transición. En lo personal, no hace falta que sea el el día del amor para saber que la reina de su corazón es Bella, la hija que tuvo con la actriz y a la que regala palabras bonitas en cada una de las fotografías que su mami publica en las redes. "¡Qué preciosidad!", escribió en la más reciente. Un amor que sin duda será para toda la vida y sin fecha en el calendario.

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Exmarido de Marlene Favela comparte abiertamente y sin censura a quién ama!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.