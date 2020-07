Exmarido de Marlene Favela borra todas sus fotos de las redes ¡incluidas las de su hija Bella! Después de presentarnos a todos sus hijos y presumir de su hija con la actriz en varias fotos, George Seely no ha dejado ni rastro de las imágenes en su perfil de Instagram ¡Lo ha borrado todo! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mientras Marlene Favela sigue presumiento de su pequeña Bella con fotos entrañables de su princesa en preciosos modelitos veraniegos, George Seely ha borrado todo el contenido que tenía de su hija en redes sociales. En realidad no ha dejado ni rastro de imágenes tanto de su nena, como de sus hijos mayores, a los que nos presentó hace unas semanas en un buen ramillete de fotografías. El exmarido de la actriz también ha sacado sus instantáneas de excursión por el campo que compartió hace meses. Además de vaciar de contenido su perfil de Instagram, George ha dejado de seguir a todo el mundo, incluida su hija. Un movimiento que ya hizo cuando se separó de la protagonista de La gata salvaje y con el que vuelve a sorprendernos. Image zoom IG/George Seely Image zoom George Seely IG/George Seely SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de hacernos partícipes de cómo era su vida tras su separación de Marlene e incluso ganar un buen número de seguidores que estaban pendientes de sus andanzas, George ha desaparecido sin dejar huella. ¿La razón? Es un absoluto misterio. Lo que sí sigue haciendo es dar a Me Gusta a todas las publicaciones en el perfil de su chiquitina Bella Seely. El orgulloso papá ha seguido mostrando su amor incondicional a su hija y no se pierde ni una de las imágenes compartidas por su mamá en este espacio creado para la bebé de 9 meses. Quizás George haya decidido no hacer más pública su vida y tener el perfil únicamente para disfrutar de los posados de su pequeño gran amor sin dar más explicaciones de lo que hace o deja de hacer.

