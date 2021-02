Close

Exmarido de Marlele Favela cumple 50 años con cambio de imagen y nueva compañía George Seely regresó a sus redes sociales después de meses de silencio para compartir cómo es esta nueva etapa de su vida. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir De vez en cuando George Seely se toma unas vacaciones de las redes sociales, concretamente Instagram, donde ya supera los 200 mil seguidores. Sus apariciones nunca pasan desapercibidas por sus ocurrencias y, por qué no decirlo, por el morbo que genera ver cómo está el ex de Marlene Favela. Así de primeras el empresario luce feliz y con un look de lo más renovado. Las dos últimas fotos compartidas son una celebración de la vida y de sus 50 años recién cumplidos. Luce distinto e incluso presume divertido una nueva compañera. Parece que los malos tiempos quedaron atrás y George está dispuesto a exprimir cada momento al máximo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Los 50 se sienten de maravilla", escribió junto a esta imagen de lo más juvenil. Se encuentra a gusto y eso se nota. El papá de Bella pasa por un buen momento que podría traducirse también en lo personal a juzgar por esta misteriosa imagen que también compartió en su perfil. Se trata de un selfie en compañía supuestamente femenina. Si bien no mostró el rostro, George dejó saber a sus fans que no estaba solo. Siempre misterioso con sus publicaciones, volvió a dar de qué hablar en su perfil en el que sus seguidores no tardaron en hacer sus cábalas. "El tipo está viviendo", "Nueva cita", "Disfruta de la vida", "La mujer de turno", escribieron tan solo algunos. Sea novia, amiga, amante o alguien que pasaba por allí, lo cierto es que George está disfrutando. Marlene y él comparten lo más importante, el amor por su hijita Bella. La actriz mantiene una relación cordial con su ex por el bien de la pequeña y siempre habla de George con respeto. Todo por la felicidad de esa hermosa bebé que tiene loquitos a sus papis. ¡Hace justicia a su nombre!

