Ricky Martin recibe demanda de $3M de su exmanager que habla de problemas que podrían haber acabado con la carrera del artista Ricky Martin acaba de recibir una demanda de $3M de dólares por parte de su exmanager, Rebecca Drucker. Quien también declara que lo salvó de unas situaciones tóxicas que podrían haber terminado con la carrera del cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Drucker, quien trabajó con Ricky Martin del 2014 al 2018 y luego nuevamente del 2020 al 2022, está demandando al cantante, de 50 años, por comisiones no pagadas, según unos documentos legales presentados este 29 de junio en el Tribunal del Distrito Central de Los Ángeles, en los que además menciona episodios que podrían haber acabado con la carrera del puertorriqueño. Drucker señaló que trabajó con el Martin en dos ocasiones separadas debido a que la "vida personal y profesional del artista era un caos absoluto"; y supuestamente ayudó al cantante a navegar el mundo de "contratos de grabación, giras y acuerdos de patrocinio, y otros esfuerzos profesionales es ese tiempo de caos", según publica New York Post. "Rebecca Drucker salvó la carrera de Ricky Martin", dice la demanda de 15 páginas a la que ha tenido acceso dicho periódico. Ricky Martin Credit: Photo by Jamie McCarthy/WireImage "Martin se negó total y maliciosamente a pagar a Rebecca los millones de dólares en comisiones que le debe según su contrato de gestión", continúa reflejando el escrito. "Con Rebecca a su lado, Martin ganó millones de dólares y, por lo tanto, le debe comisiones sustanciales", se añade en el citado documento. La demanda agrega que "Martin ahora ha amenazado a Rebecca y está tratando de obligarla a firmar un acuerdo con una cláusula de confidencialidad para silenciarla sobre el mal comportamiento de Martin que ha presenciado y soportado a lo largo de los años". Ricky Martin Credit: Photo by Scott Dudelson/Getty Images Según su exmanager, vivió un ambiente de trabajo tóxico y presenció un incidente particularmente feo en Dubái que involucró a Martin y su representante José Vega en 2018. Además habla de la falta de pago de impuestos de Martin y su abuso de sustancias. Según relata también Rebecca, ella no sería a la única persona a la que el artista debe dinero, ya que en septiembre de 2020, Martin recibió una carta de un abogado litigante muy respetado en Los Ángeles, California. En esa carta, el abogado amenazó con presentar públicamente una denuncia legal contra Martin si no pagaba dinero para resolver un reclamo en su contra alegado por otro cliente de este abogado. Después de leer la carta legal, Martin se derrumbó y expresó su extremo temor a Rebecca de que si se cumplía esta amenaza, las consecuencias para Martin serían catastróficas. Drucker quiere además que se sepa que "no será silenciada". "Durante años, ella protegió a Martin de las consecuencias de sus imprudentes indiscreciones. Rebecca lo hizo no solo porque era su manager, sino también porque pensó que Martin era un buen amigo", dice la demanda presentada por los abogados Joshua M. Rosenberg y Armound Ghoorchian de Venable LLP. mejores looks alfombra roja gala amfar 2022 cannes Credit: Gareth Cattermole/ AmfAR/ Getty Images for amfAR Debido a su buen posicionamiento y conocimiento de la industria de la música, ella cree que el cantante salió ileso de esta situación y siguió con su crecimiento profesional. El equipo de People en Español se ha puesto en contacto con Ricky Martin y estamos a la espera de su respuesta para poder ampliar esta noticia.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ricky Martin recibe demanda de $3M de su exmanager que habla de problemas que podrían haber acabado con la carrera del artista

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.