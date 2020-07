"He tenido problemas aceptando mi sexualidad": Exintegrante de Menudo sale del armario “Ricky Martin y yo tenemos muchas cosas en común", asegura el cantante quien también formó parte de reality Making Menudo. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La pandemia de COVID-19 ha servido como momento de reflexión para muchos. Durante estos meses hemos visto como artistas han revelado cosas que dejaron profundas huellas de dolor o que marcaron su carrera irremediablemente. Tal es el caso de José Monti, exintegrante del grupo Menudo, quien acaba de revelar su inclinación sexual para afirmarse como orgulloso miembro de la comunidad LGBTQ+. “Ricky Martin y yo tenemos muchas cosas en común. Además de ser su fan desde pequeño, al igual que él fui parte de Menudo en el 2007. Cuando hizo público su homosexualidad yo era un teenager y vi que había esperanza de ser artista y abiertamente gay en la industria y en el mundo. Para mí fue como que se prendió una luz en el túnel oscuro”, reveló el artista nacido en Caguas, Puerto Rico, al diario local El Nuevo Día. El cantante, conocido simplemente como Monti, ingresó en las filas del legendario grupo musical gracias al reality Making Menudo. También formó parte del grupo Treo, pero en la actualidad hace de solista. "He tenido problemas aceptando mi sexualidad, aceptando ser parte de una comunidad, que creciendo escuchaba que si era homosexual iba al infierno y no era digno de ser amado. Crecí con esa pena", aseguró el intérprete que ha destacado por sus cualidades musicales e impresionantes rutinas de baile. "Me ha tomado tiempo y finalmente ahora gracias a la cuarentena, ahí fue que comencé a platicar con mis fans por las redes sociales públicamente sobre mi sexualidad, mi orientación y las dificultades que esto ha traído en mi vida”. José Monti, izq. cuando era parte de Menudo: Image zoom Bryan Bedder/Getty Images Video de la audición de José Monti para formar parte de Menudo: El artista, en la actualidad, se encuentra en una nueva etapa de su vida: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Monti promueve actualmente el tema “Veneno y Traición”, el cuarto sencillo de su más reciente disco. "El corazón de la humanidad se está abriendo poco a poco (...) el momento no podía llegar más perfecto porque ahora soy artista solista; estoy creando mi música, lo que es mi pasión, y tuve que pensar y decidir ser más honesto con los fans,”asegura el joven artista para explicar el porqué de su decisión de salir del armario justo en este momento de su vida. "Quiero ser un artista que lleve un mensaje y tuve que preguntarme por qué estaba haciendo música y qué tipo de mensaje quiero compartir con el mundo", afirma. "Para mí eso es más importante que hacer música. En esta etapa me siento más completo y en paz".

