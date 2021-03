Close

Exintegrante de La Academia ahora vende papel higiénico por crisis tras la pandemia El cantante mexicano Raúl Sandoval decidió buscar esta alternativa para obtener ingresos monetarios ante la falta de trabajo. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A un año de la pandemia ocasionada por el coronavirus, muchas industrias se han visto en problemas financieros a causa de los cierres obligados. Una de las más afectadas ha sido la que ofrece espectáculos masivos, como los conciertos y presentaciones musicales. Por ello, muchos cantantes han buscado otras alternativas para seguir generando ingresos; tal es el caso de Raúl Sandoval, quien decidió recurrir a la venta de papel higiénico. "Siempre he tratado de poner los huevos en diferentes canastas. He tratado de que [la música] no sea la única entrada", reveló Sandoval al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen Televisión). "Me empecé a mover en otras cosas, en el negocio del papel vendiéndole a algunas empresas papel higiénico y servitoallas, de una empresa muy grande de un amigo". Para el exintegrante del reality musical La Academia, está actividad le ha permitido desarrollar una nueva actividad profesional. Además, ha decidido vender otras cosas que no necesita y también representan ganancias. "Independientemente de los ahorros, que nos han mantenido adelante, también [es] para sentirme productivo, salir a hacer algo y tener la mente despejada", agregó. Image zoom Credit: Raúl Sandoval Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A Raúl Sandoval no le preocupan las críticas; por el contrario, está convencido de hacer lo necesario para salir adelante y mantener a su familia. "La gente siempre va a criticar y va a hablar de acuerdo a su interior", advirtió. "Lo único que somos es un espejo para todos y todos son un espejo para nosotros", agregó. "Si tú incomodas a la gente con algo qué haces y hablan mal, la verdad es que a mí no me afecta, pero esa persona lo único que refleja es lo que hay en su interior".

Close Share options

Close Close Login

Close View image Exintegrante de La Academia ahora vende papel higiénico por crisis tras la pandemia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.