Esto le exigieron sus padres a Lucerito Mijares para poder debutar profesionalmente Para que Lucerito Mijares pudiera dedicarse al ambiente artístico no fue fácil, debido a que sus padres Lucero y Manuel Mijares, le pusieron una serie de condiciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace unos años, Lucerito Mijares mostró que había heredado el talento de sus padres, Lucero y Manuel Mijares, y, además de colaborar con ellos, también participó como invitada especial en el montaje musical La jaula de las locas, donde dejó claro que amaba el teatro. Ahora, la hija menor de dichos famosos debuta profesionalmente como la protagonista de la obra El Mago. The Wiz. Sin embargo, lograr estar en los escenarios no fue tarea fácil porque tuve que cumplir con algunas condiciones. "Sí, la verdad sí. [Mis papás] me dijeron que tenía que acabar preparatoria antes de empezar a hacer lo que quisiera y me puse al corriente en muchas clases, metí muchos veranos, metí muchas vacaciones; entonces, creo que mis papás también vieron esa gana de hacer teatro. Y, la verdad, agradezco muchísimo a mis papás porque también si acabar la prepa nunca sabes todo lo que implica", confesó Lucerito al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Estoy muy contenta de estar en El Mago y muy agradecida también". La joven de 18 años reveló que ha sido lo más difícil que ha tenido que enfrentar para este primer estelar en su carrera. "El cantar y bailar al mismo tiempo no es muy fácil e implica tener mucha resistencia de aire". Creo que día a día se va mejorando esa condición, pero la verdad creo que nada más ha sido eso porque todos me han arropado de excelente manera y no tengo nada más que decirles que 'gracias' y cuánto los admiro", mencionó. Lucerito Mijares Lucerito Mijares deslumbra con el parecido a su mamá | Credit: IG/Orlando_Makeup SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lucerito Mijares también reveló algunos de sus secretos. "Tengo agruras, ya soy una señora. Claro [que me cuido] porque lo más importante es la voz y, justo, las agruras te pueden gastar [al voz]", reveló. "Me gusta el teatro. Amo a los perros; los amo mal. Es mi animal favorito, me encanta. Me encantaría tener el súper poder de teletransportarme y poder respirar bajo el agua".

