El exesposo de Naya Rivera presenta una demanda de negligencia por la muerte de la actriz En los documentos legales, Ryan Dorsey afirma que el trágico fallecimiento de la actriz pudo haberse evitado. Aquí las razones. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuatro meses después del trágico fallecimiento de Naya Rivera, su exesposo Ryan Dorsey presentó una demanda por negligencia a nombre de su hijo Josey, de 5 años. Según documentos citados por People, Dorsey demanda al condado de Ventura, California –en cuyo lago Piru la actriz se ahogó durante una excursión en julio pasado– a su administración de Parques y Recreación y al distrito de Conservación de Aguas por muerte injusta y negligencia. Image zoom Además, la querella considera que la tragedia pudo haberse evitado y asegura que el bote en el que navegaban Rivera y su hijo cuando la actriz se ahogó carecía de los equipos adecuados que exigen los estándares de seguridad de la Guardia Costera. "[La embarcación] no estaba equipada con una escalera de acceso seguro, una cuerda adecuada, un ancla, una radio ni ningún mecanismo de seguridad para evitar que los nadadores se vieran separados de la embarcación. De manera inquietante, una inspección posterior reveló que el bote ni siquiera estaba equipado con ningún dispositivo de flotación o salvavidas, en violación directa de la ley de California, que requiere que todas las embarcaciones de pontones de más de 16 pies estén equipados con dispositivos de flotación", reza la demanda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: CHRIS DELMAS/AFP via Getty Images En los documentos también se afirma que no había "ni un solo letrero en ninguna parte, ni en la entrada, en el muelle, en la popular zona de natación de Diablo Cove" que advirtiera a los visitantes de las peligrosas corrientes, ni la profundidad del lago. Según los documentos, "más de dos docenas de personas se han ahogado en el lago Piru desde 1959". La actriz de 33 años fue encontrada muerta cinco días después de que desapareciera tras salir a navegar con su hijo, a quien se encontró solo y dormido en la embarcación que había alquilado su mamá.

