El motivo de fuerza mayor que ha impedido al exesposo de Marlene Favela ver a su hija El empresario se ha visto obligado a permanecer lejos de su hija durante el último año. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marlene Favela George Seely; Mezcalent | Credit: Instagram George Seely; Mezcalent Si algo dejó claro Marlene Favela cuando anunció en junio del año pasado su separación del padre de su hija, George Seely, es que lo más importante para ambos era el bienestar de Bella. "Jamás hablaré mal del padre de mi hija, es un hombre que respeto, que quise muchísimo y me casé con él. Es un hombre que respeto, que quise muchísimo. Incluso, quiero que mi hija crezca amando a sus padres por igual, porque los dos tenemos los mismos derechos, porque los dos la amamos profundamente, porque ella no tuvo absolutamente nada que ver con esta decisión". La llamativa ausencia de Seely durante el último año en acontecimientos importantes en la vida de la pequeña, como su bautizo o su último cumpleaños, no ha pasado, sin embargo, desapercibida, llevando a muchas personas a preguntarse por qué no ve a su hija. La realidad es que ha habido un motivo de fuerza mayor que ha obligado al empresario a permanecer todo este tiempo alejado de la pequeña Bella, de 2 años. Marlene Favela Marlene Favela y su hija Bella | Credit: Instagram Marlene Favela El país en el que reside la expareja de la inolvidable Gata salvaje, Australia, aplicó en marzo de 2020 un estricto paquete de restricciones para frenar la pandemia que llevó al territorio a cerrar su frontera internacional, lo que ha impedido a sus ciudadanos viajar al extranjero sin permiso. Afortunadamente para George, el Gobierno australiano informó recientemente que reabrirá por fin la movilidad internacional en noviembre tras más de un año y medio de prohibición, lo que permitirá finalmente al empresario de origen libanés viajar a México para poder reunirse con su princesa. Una feliz noticia que Seely no tardó en celebrar este domingo a través de las redes sociales. George Seely Credit: Instagram "Australia está abierta de nuevo. Gracias Dios por eso. Tiempo para una visita a Bella", escribió emocionado desde su cuenta de Instagram, donde supera los 200 mil seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Favela, quien se apodera cada noche de la pantalla de Univision como parte del elenco de la exitosa telenovela La desalmada, no tardó en reaccionar a su publicación con un "me gusta".

