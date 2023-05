El mensaje del exesposo de Gaby Espino y padre de su hija a la actriz con motivo del Día de la Madre Jencarlos Canela, padre del hijo menor de Gaby, tampoco se quedó atrás. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gaby Espino Gaby Espino; Cristóbal Lander | Credit: Instagram Gaby Espino (x2) Gaby Espino recibió este domingo muchos mensajes de felicitación a través de las redes sociales con motivo de la celebración del Día de la Madre. Uno de los más especiales llegó de la mano de su exesposo, el actor venezolano Cristóbal Lander, quien es el padre de su hija Oriana. "[Con Cristóbal] estuvimos juntos unos 4 o 5 años de novio, luego nos casamos y duramos muy poquito, pero realmente fue una relación hermosa que recuerdo además con muchísimo amor. Es de las mejores relaciones que he tenido. Fuimos muy amigos y me dejó una de las cosas más bellas que es mi hija", reconocía meses atrás la actriz y conductora venezolana. Cristóbal aprovechó esta fecha tan especial para agradecer públicamente a la protagonista de exitosas telenovelas como Más sabe el diablo por ser la mejor guía para su primogénita. "Feliz Día de las Madres, ahí está tu mayor logro. Gracias por ser su guía", escribió junto a una imagen en la que Gaby aparece posando de lo más sonriente en compañía de su hija. Cristóbal Lander Gaby Espino y su hija Oriana | Credit: Instagram Cristóbal Lander El actor, que reside en su Venezuela natal, está felizmente casado con la actriz y modelo venezolana Paula Bevilacqua, con quien tiene dos hijos: Cristóbal y Massimo. Para ella también tuvo palabras en esta fecha tan señalada. "Gracias por ser una gran madre. Nunca lo dudé. Esa fue la primera virtud que vi en ti, la cual me hizo enamorarme de la gran mujer que eres. Feliz día". Jencarlos Canela también Lander no fue el único ex que felicitó a Gaby por el Día de la Madre. Jencarlos Canela, padre de su hijo mejor Nickolas, tampoco se olvidó de la actriz en este día tan especial. "Eres una gran madre. Gracias por los dos amores más grandes que tengo en esta vida", fueron las palabras con las que compartió una foto en la que Gaby posa con Nickolas y Oriana. Jencarlos Canela Credit: Instagram Jencarlos Canela SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque solo Nickolas lleva su sangre, Jencarlos también ve a Oriana como su hija. "Mi hija es muy afortunada y tiene dos papás que la aman y la adoran. Y Jencarlos ha sido un papá maravilloso porque se convirtió realmente en un papá real de Oriana. Cristóbal por supuesto está presente, por eso digo que tiene sus dos papás", reconocía meses atrás Espino.

