Exesposo de Marlene Favela reabre sus redes y escribe un emotivo mensaje a su hija y a la actriz Después de cerrar sus cuentas y mantenerse al margen, George Seely ha reabierto su perfil en Instagram con nuevas fotos y un escrito muy emotivo a su pequeña Bella donde le habla de la actriz. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hacía tiempo que no sabíamos nada de George Seely quien saturado por los mensajes recibidos a través de sus redes finalmente tomó la decisión de darse un respiro y retirar todas las fotos de su perfil de Instagram. El exesposo de Marlene Favela está de regreso y lo ha hecho con unas imágenes enternecedoras de su hija Bella, fruto de su amor con la actriz y ahora también empresaria. Ha llamado poderosamente la atención uno de los pies de foto escrito en una de las instantáneas de su princesita donde hace referencia a la que fue su mujer. "Te pareces a tu mamá", escribió en su más reciente imagen. "Es mi hija y volaré hasta la luna por ella", prosiguió dirigiéndose a sus seguidores que ya superan los 200 mil. Él, en cambio, solo sigue a uno, su pequeña. Parece que no está dispuesto a entrar en riñas virtuales a pesar de los ataques recibidos como padre. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Esta no es la primera vez que cita a la actriz, en una foto anterior escribió unas preciosas palabras también dirigidas a la que fue su gran amor. "Que Dios te bendiga a ti y a tu mamá", añadió. A pesar de la separación, de la que Marlene habló en un único mensaje comunicado en redes para zanjar el tema, ninguno ha querido hacer un escándalo de la situación. Ahora George está de vuelta y sus primeras tres fotos son de Bella, a cada cual más bonita. Todas ellas pertenecen al perfil de la chiquitina que su madre abrió para celebrarla cada día. Hasta el cierre de su cuenta hace unos meses, George también había estado publicando imágenes de sus otros hijos hasta que un día no solo dejó de hacerlo sino que borró todo el contenido. Quizás haya aprendido la lección y su vuelta sea simplemente para seguir disfrutando del placer de ver crecer a su chiquitina.

