Así es la vida 'acomodada' y de viajes del ex de Marlene Favela que hace cuestionar su actual situación Aunque la actriz confirmó que sería ella quien mantuviese a su hija porque su ex no podía, George Seely viaja, estudia y muestra una vida no precisamente de escasez. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de ser testigos de una boda de ensueño y el nacimiento de su hija Bella, recibir la noticia de su ruptura tan temprana fue muy triste. A pesar de todo Marlene Favela confirmó que se encontraba bien y que seguía mirando al futuro con ganas y mucha ilusión. Entre otras cosas, aseguró que se encargaría de la manutención de su hija porque su padre no se lo podía permitir, una aclaración que causó un gran impacto entre sus seguidores. Especialmente al ver el tipo de vida que su ex, George Seely, presume en redes. Viajes exóticos, visitas a la peluquería, estudios y una bonita casa. Una situación aparentemente desahogada y acomodada por la que algunos internautas le han pedido explicaciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tú viajando y tu esposa en casa, qué mal padre eres", "Y este después que se casó se dedicó a vivir y disfrutar los placeres de la vida", "Mantén a tu hija", le han escrito algunos. A pesar de que su familia se haya roto, George sigue muy pendiente de su hija a la que sigue en su perfil de Instagram y constantemente dedica palabras de amor de padre. "Qué joyita", le escribió en su más reciente fotografía. La actriz mexicana expuso en su videocomunicado que aunque se hayan separado ella respeta al padre de su hija y jamás hablará mal de él. Como dos personas adultas alcanzaron su acuerdo y eso queda en casa. Lo que es evidente es que ambos miran por el bienestar de la pequeña, y eso es lo más importante.

Así es la vida 'acomodada' y de viajes del ex de Marlene Favela que hace cuestionar su actual situación

