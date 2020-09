Exesposa de Xavier Ortiz y madre de su hijo rompe el silencio sobre la muerte del cantante Exesposa de Xavier Ortiz y madre de su hijo, Clarissa de León, revela detalles de cómo le dijo al niño que su padre había fallecido y lo difícil que ha sido esta situación. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras la muerte de Xavier Ortiz surgieron muchos rumores alrededor de su gente cercana, particularmente sobre Clarissa de León, quien fuera su última esposa y madre de su único hijo. La mujer tira por la borda que existieran conflictos con el cantante. Por el contrario, mantenían una excelente relación. Ahora expresa el dolor por el que atraviesa luego de perder al padre de su hijo menor, Xavi. “Xavier [tenía] un gran corazón. Era un hombre muy dulce. Muy buen papá”, confesó De León al programa de televisión mexicano Ventaneando (TV Azteca). “Un hombre supercariñoso, claramente sensible, muy perceptivo, superordenado, tenía mucho conocimiento de muchas cosas”. RELACIONADO: Ex de Ninel Conde, Ari Telch, sale en defensa de Xavier Ortiz por su supuesto suicidio Image zoom IG Xavier Ortiz El peor momento que vivió De León fue cuando tuvo que decirle a su hijo de 8 años que su padre había fallecido. Tuve que “asegurarme que era verdad” la muerte del ex Garibaldi antes de hablar con el niño, relató. Luego preparó una forma especial para explicarle poco a poco al menor lo que había ocurrido. Image zoom IG/Xavier Ortiz “Había hablado con un sicólogo porque no sabía cómo decírselo. Me recomendó que hablara con la verdad, pero la verdad no tiene por qué ser cruel. Entonces hicimos un ritual, agregó. “Le expliqué que su papá había tenido un dolor muy grande en su corazón y que se quería morir y se murió. Pero solo se murió su cuerpo porque nunca nada se pierde y que su papá es un sol, es el espíritu y que va superrápido, y por eso no lo puede ver, pero está más cerca de nosotros que nunca”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Me recomendaron que fuera a ver a su papá, que fuera a despedirse”, añadió. “Me dijo: ‘Mamá, se ve supertranquilo. Mira, no está preocupado’. Le dije: ‘¿Ya ves? Está supertranquilo y debemos estar supercontentos porque está supertranquilo donde está y porque te puede ver’ ”. Clarisa de León suplica que no le digan a su hijo cómo murió su padre.

