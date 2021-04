Exclusiva: Yalitza Aparicio habla de su nombramiento como Embajadora de Pueblos Mágicos La estrella de la película Roma ama la playa y el senderismo y con su nuevo proyecto con Airbnb te invita a que visites su querido México ¡Mira! Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Yalitza Aparicio continúa evolucionando. Después de que la nacida en Oaxaca hiciera historia en 2019 al ser nominada el Oscar como Mejor actriz gracias a su papel en la cinta Roma (2018), compitiendo con Olivia Colman, Lady Gaga, Melissa McCarthy y Glenn Close , la mexicana nos presenta ahora en exclusiva su nuevo proyecto. Y tiene como motivo principal a su amado México. Se trata de su nombramiento "Anfitriona Mágica" y Embajadora de Pueblos Mágicos de Airbnb para representar y celebrar la hospitalidad y cultura mexicana. La idea es que una con la vacunación contra la covid-19 y con la posibilidad de reanudarse los viajes vacacionales, el público pueda descubrir esos 132 rinconcitos que México ha denominado como "Pueblos Mágicos" y que le han dado fama por su hospitalidad, calidez y tradiciones únicas. "Los pueblos mágicos son lugares con mucha historia, con mucha cultura [y] con rincones que necesitamos recorrer", explica en exclusiva Aparicio a People en Español al hablar sobre su alianza con Airbnb. "Yo creo que lo que hace únicos a los pueblos mágicos es la riqueza cultural que tienen, la diversidad que existe, su gente". "Me encanta hablar sobre la diversidad que existe en México. Me encanta que alrededor del mundo conozcan lo que tenemos en México", explica la también profesora de 27 años nacida en Tlaxiaco, Oaxaca y quien es Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO que en 2019 fue figuró en la portada y listado de "Los 50 más bellos" de People en Español. "Es una buena forma de aprender. Además, impulsar el turismo [en] estos pueblos mágicos ayudan a impulsar la economía [local]". Yalitza Aparicio es la nueva Embajadora de Pueblos Mágicos de Airbnb en México: (ME)Cuquita_Guanajuato copia Credit: Cortesía Airbnb SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Siempre he pensado que hay muchos pueblos que necesitan estar en esta lista. Para mí [gusto] tienen las características suficientes de un pueblo mágico para enamorar el mundo", prosigue Aparicio sobre el proyecto. "Mis favoritos han sido Mitla y Mazunte; Me gusta el mar, la playa, el calor. También me encanta hacer senderismo". La lista de pueblos mágicos que Aparicio quiere visitar es larga. En ella aparecen Bacalar, Quintana Roo; Mazunte, Oaxaca; Todos Santos, Baja California Sur; Mazamitla, Jalisco y Tepoztlán, Morelos. "Me encantaría tener un año completo y si es posible más para poder recorrer todos". ¿Quién se apunta?

