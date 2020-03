Exclusiva: ¡Univisión estrena show para inspirar a las mujeres! En "7 Mujeres, 7 Preguntas", Karla Martínez, Chiquinquirá Delgado, Jackie Guerrido, Pamela Silva Conde, Patricia Janiot, Lindsay Cassinelli y Alejandra Espinoza hablarán sin tapujos de temas candentes en un especial de veinte minutos para Univisión Digital. ¡Tenemos los detalles! By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Ser una fémina empoderada está de moda! Todos los días las mujeres tenemos a nuestro alcance más y más información para desarrollarnos en todas nuestras facetas y lograr el éxito familiar y profesional en nuestras vidas. Por eso, nos encanta saber que el canal de Univisión lanzará el cinco de marzo un nuevo especial digital de veinte minutos, llamado “7 Mujeres, 7 Preguntas” para inspirar a las mujeres a luchar por sus sueños. En este show podremos ver en una mesa redonda a exitosas mujeres como Karla Martínez, Chiquinquirá Delgado, Jackie Guerrido, Pamela Silva Conde, Patricia Janiot, Lindsay Cassinelli y Alejandra Espinoza, conversando juntas en un debate familiar e íntimo, abordando los temas que más nos interesan. Image zoom Karla Martínez, Chiquinquirá Delgado, Jackie Guerrido, Pamela Silva Conde, Patricia Janiot, Lindsay Cassinelli y Alejandra Espinoza hablarán sin tapujos de temas candentes en su especial 7 Mujeres, 7 Preguntas de Univisión Digital. Estas grandes mujeres compartirán sus puntos de vista de forma abierta y sin tapujos acerca de conceptos como el machismo, la inmigración y muchos otros temas candentes muy presentes en las vidas de las mujeres Latinas de hoy. “Debes tener una piel muy gruesa para soportar las presiones de la belleza en general”, asegura Chiqui Delgado, uno de las personas más admiradas de la televisión en español. “Se espera que las mujeres seamos majestuosas y perfectas en todo momento; sé una buena madre; sé maravillosa en el lugar de trabajo, con un cabello y uñas impecables, ¡dennos un descanso!”, asegura la famosa conductora, siempre exigente consigo misma acostumbrada a tener millones de ojos puestos en ella. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom La simpática venezolana tampoco se queda atrás al hablar de machismo: “Si un hombre grita, es poderoso, mientras que si una mujer grita, es que está histérica; si un hombre exige algo, está bien; si una mujer exige algo, es que está en esa época del mes…”, reconoce con toda naturalidad. Image zoom El tema del machismo, desafortunadamente aún muy presente en nuestros días, es algo que Karla Martínez tiene muy claro a la hora de educar a sus hijas: ““Como madres, tenemos la responsabilidad de criar niñas que no permitan eso, que sientan que son dignas, infundirles la autoridad para decir ‘no’ y luchar por sus sueños. Yo siempre les digo que pueden lograr lo que quieran…”. Image zoom Univisión nos invita a utilizar en redes los hashtags #7Mujeres7Preguntas y #MujeresSinLímites para seguir y compartir comentarios y reacciones. ¡Gracias y anotado! ¡Nos vemos el cinco de marzo! Advertisement

Exclusiva: ¡Univisión estrena show para inspirar a las mujeres!

