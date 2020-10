Close

Exclusiva: Tanya Charry se une a la lucha contra el cáncer La periodista Tanya Charry platicó con People en Español sobre su experiencia con esta enfermedad. Asegura que una detección temprana es cuestión de vida o muerte. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Octubre ha sido nombrado como el mes de la concientización del cáncer de mama; ante ello, la doctora Tania Medina decidió crear una campaña titulada "Mujer, tocarte las mamas es vida" para prevenir esta enfermedad que afecta a millones de mujeres en todo el mundo. A esta iniciativa se unió Tanya Charry, quien pretende contribuir a hacer conciencia para que las mujeres se autoexploren. RELACIONADO: Dayanara Torres posa desnuda por primera vez para luchar contra el cáncer Image zoom Credit: Instagram/Tanya Charry “Comencé a hacerme el autoexamen. Mi ginecóloga también me enseñó muchísimo cómo es qué hay que hacerlo; eso que le dicen a uno de ‘levanta el brazo y tócate normalmente, pues tú eres la única que sabe cómo es tu cuerpo’. Y alguna bolita o alguna anomalía que sientas, tú eres la primera que lo vas a sentir porque nunca lo has sentido”, explicó Charry a People en Español. “Eso, sobre todo, fue lo que me ayudó a mí a unirme a esta campaña y entender que si el cáncer se descubre a tiempo hay solución y puede salvar vidas”. Image zoom Credit: Cortesía: Dra. Tania Medina La periodista de origen colombiano quiso unirse a esta campaña porque, si bien no ha sufrido cáncer, tuvo un familiar muy cercano que perdió la vida tras esta afección de salud. “Tengo una tía que murió de cáncer. Era como mi tía favorita, era como una hermana mayor”, reveló. “La quería muchísimo. Ella muere de cáncer, primero tuvo cáncer en el seno y luego tuvo metástasis y murió por cáncer en otro sitio. Desde que a ella murió y cuando le dijeron que tenía cáncer, empecé a hacerme el autoexamen. Empecé a ver lo grave que es no ver esas señales, lo grave que es no conocer tu cuerpo”. Image zoom Credit: Cortesía: Dra. Tania Medina SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Mujer, tocarte las mamas es vida” arrancó este mes; sin embargo, continuará por mucho tiempo más y Tanya Charry será una de las promotoras para que las mujeres sepan que “es importante tocarte las mamas. No tiene nada de malo”, así “cualquier cosita que sientas, hasta un lunar nuevo que te salga en las mamas es un llamado de atención”. Sugiere hacer la exploración tres veces a la semana y “si tienes alguna anomalía puedas solucionarlo pronto”. “La poca o mucha gente a la que nosotras podamos llegar es importante”, advirtió. “Es tu cuerpo, es tu templo. Por ser tu cuerpo tienes el derecho, sobre todo para prevenir, de tocarte”.

