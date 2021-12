Exclusiva: Nathy Peluso habla de su arte. "Me gusta transmitir libertad y atrevimiento" La cantante argentina Nathy Peluso habló en exclusiva con People en Español sobre su arte y su estilo único. ¡Conócela más! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nathy Peluso sigue conquistando con su talento y su estilo único. La cantante argentina de 26 años habló con People en Español sobre su arte y su vida hoy. "Me gusta transmitir libertad y atrevimiento con mi música. Creo con esos valores y me permito probar, aprender, ser versátil en mi sonido y en mi búsqueda artística", dice. La inspiración le llega de muchas maneras y siempre mantiene la llama de la curiosidad encendida. "Un buen disco me inspira, una buena película, la poesía…el arte en general me inspira", cuenta la intérprete de "Mafiosa". "Me inspira la comida, los diferentes sabores, los viajes y el descubrimiento de nuevas culturas", añade. La argentina hipnotiza con videos musicales como "Pa mis muchachas" junto a Christina Aguilera, Becky G y Nicky Nicole, y "Ateo" junto a C. Tangana. "Hago música desde la libertad con la única pretensión de aprender de ella", dice sobre romper esquemas con su arte. "Creo que la libertad y la sinceridad a la hora de crear son lo que permiten romper estereotipos y convencionalismos". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Nathy Peluso Credit: (Denise Truscello/Getty Images for The Latin Recording Academy) Siempre supo que la música era su destino. "Trabajé de muchísimas cosas que no eran música pero siempre los sentí como trabajos temporales. Era mi manera de conseguir recursos para poder hacer lo que yo quería. Mi objetivo era hacer mi música, hacer mi arte", recuerda. Crear siempre estuvo en su ADN. "Estudié teatro físico, comencé a escribir mis primeros raps estando en Madrid, en mi época de universidad. Hacía poesía libre callejera, improvisábamos poemas y los recitábamos en la calle, así empecé a escribir mis primeros versos, fue un gran aprendizaje y muy divertido". Nathy Peluso Credit: (Isabel Infantes/Redferns) La artista —nominada al Latin Grammy por su álbum Calambre— recién lanzó el video musical de "Vivir así es morir de amor", una nueva versión del éxito de Camilo Sesto. Si bien hoy es conocida a nivel internacional y sigue conquistando escenarios, su éxito no llegó de la noche a la mañana. "He enfrentado y enfrento muchísimos retos y sacrificios, el camino es largo y puede ser difícil a veces, todavía queda mucho por recorrer pero vale la pena, me siento muy afortunada", reconoce. Para ver su entrevista en People CHICA, busca la nueva edición de la revista People en Español, ya a la venta.

