Exclusiva: "Mi querido y entrañable amigo José José", expresa Marco Antonio Solís sobre El Príncipe de la Canción Marco Antonio Solís abre su corazón y quiere recordar a José José de una manera muy especial y la única forma de la que sabe hacerlo. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es bien sabido, que Marco Antonio Solís mantuvo una cercana relación con José José; incluso, el Príncipe de la Canción reveló que había recibido diversas clases de ayuda, incluyendo la económica, de parte del El Buki en diversos momentos de su vida. Ahora, el intérprete de “Si no te hubieras ido” quiere rendirle un homenaje póstumo a su colega de la mejor forma que sabe, mediante la música. RELACIONADO: Marco Antonio Solís contará su vida en un libro Image zoom Credit: Alexander Tamargo/Getty Images “Creo en la magia que se da cuando hay sintonía en los pensamientos y sentimientos de la gente”, expresó Solís a People en Español. “Presento este éxito de mi querido y entrañable amigo José José”. Así, de manera un tanto fortuita, el cantante realizó una nueva versión, grabada en vivo, del tema “La nave del olvido”, uno de los temas icónicos del fallecido príncipe; donde Solís muestra su humildad y asegura que no quiere compararse con “el maestro”, solo pretende rendirle tributo a través de este canción, donde imprimió su característico toque romántico, “con la voz y el estilo de su servidor”. Image zoom “Lanzar esta canción no estaba en mis planes, ya que solo la canté durante una serie de conciertos honrando la memoria de José José como un pequeño homenaje póstumo a su partida. Dori, uno de mis ingenieros de sala, mezcló el tema logrando un excelente resultado. Y así fue que decidimos compartirlo con el público”, explicó. “‘La nave del olvido’ es sin lugar a dudas una canción que conecta con los sentimientos más sensibles del ser humano”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora, Marco Antonio Solís trae de vuelta el tema que José José grabó en 1970 y se convirtió en un clásico del fallecido cantante. Espera “que le guste” al público. El cover de “La nave del olvido” ya está disponible en todas las plataformas musicales y se ha lanzado un primer video con, únicamente, la interpretación de El Buki.

