Exclusiva: Mauricio Henao se lanza a la conquista de Hollywood de la mano de un consagrado actor Mauricio Henao revela todos los detalles de su debut en Hollywood y lo hace en plan estelar. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras diversos trabajos en televisión como ¿Dónde está Elisa?, Betty en NY y Médicos, línea de vida, Mauricio Henao debuta en Hollywood con una participación estelar en la película Panamá, donde trabajará junto a los consagrados actores Mel Gibson y Cole Hauser. “Es mi primer proyecto en Hollywood. Me siento, de verdad, muy contento, muy honrado y muy orgulloso de estar en este proyecto, y de ser parte de él”, reveló Henao a People en Español. “Ser parte de una producción donde está Mel Gibson y, el protagonista, Cole Hauser, fue para mí un reto muy grande porque no los conocía, conocía su trabajo. Pero creo que hubo una [muy buena] química desde el inicio y todo rodó como esperábamos”. RELACIONADO: Galanes: 10 cosas que no sabías de Mauricio Henao Image zoom Credit: Cortesía TELEMUNDO El también modelo de origen colombiano considera que este trabajo “son proyectos que llegan una vez, no sé cada cuánto” tiempo. El actor, quien en este thriller de acción encarna el personaje de Enrique Rodríguez, revela que buscó la oportunidad mediante un largo proceso de casting; sin embargo, estaba confiado porque había desarrollado este rol con ayuda de su coach de actuación, Roberto Huichochea. Image zoom “La oportunidad llegó como cualquier otro casting, a través de una oficina en Los Ángeles”, explicó. “Me pidieron hacer un zoom con el director de la película, Mark Neveldine, tenía el nervio a full. A los cuatro o cinco días me llamaron y me confirmaron que me había quedado en el proyecto. Y bueno, mi felicidad fue impresionante; primero porque es un proyecto de Hollywood y segundo por finalizar el año de esta forma”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las grabaciones se realizaron por “aproximadamente un mes, en diferentes locaciones de Puerto Rico”. La historia, escrita por Daniel Adams y William R. Barber, gira en torno a un exinfante de marina que es enviado, de manera encubierta, para ejecutar un acuerdo de alto valor con adversarios poco confiables. Mauricio Henao considera que “lograr esto ha sido un paso muy grande en mi carrera” y confesó que se siente “muy honrado ser parte de esta producción y representar a los latinos” en Panamá.

