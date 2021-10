Exclusiva: Marjorie De Sousa habla de música, sus lecciones de amor y su hijo Matías La actriz y cantante venezolana Marjorie De Sousa, quien cantará este viernes 15 de octubre en #FestivalPeopleEnEspañol habla en exclusiva de su música, su vida como mamá... ¡y lo que ha aprendido en el amor! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marjorie De Sousa Credit: Cortesía de Media Concepts PR Marjorie De Sousa cantará su tema "Ni diabla ni santa" este viernes 15 de octubre en nuestra fiesta virtual Festival en Casa de People en Español. La actriz y cantante venezolana habló en exclusiva sobre sus lecciones de vida en el 2021. "Nunca soy de quejarme. Este año ha sido maravilloso, también de aprendizaje, de retos, de proyectos increíbles no solamente a nivel personal sino también como profesional", reflexiona. "Ha sido un año de bendiciones, de cosas muy bonitas y esperemos que siga así, que se sigan abriendo las puertas. Ha sido un año de mucho agradecimiento y de muchas cosas positivas". ¿Qué traerá el resto del 2021? "Vienen muchas sorpresas. No me gusta decir nada porque dicen que se salan", dijo la actriz de La desalmada sobre sus planes para el resto del año. Disfrutar la época navideña con los suyos es algo que la ilusiona. "Confío y espero que pueda estar con los seres que amo, con mi familia que es lo más importante para mí. Siempre buscamos lugares muy especiales porque nos encanta irnos. El fin de año pasado lo pasamos en Cancún, hemos ido recorriendo México y nos encanta. Sí nos gusta festejar, decorar, a Matías le encanta la Navidad", cuenta sobre su hijo de 4 años. "Se pasa todo el año viendo caricaturas de Navidad, es algo muy importante para él". Marjorie De Sousa Credit: Cortesía de Media Concepts PR La estrella de telenovelas como Hasta el fin del mundo y Al otro lado del muro dice que ser madre le cambió la vida. "Matías ha sido un gran maestro. Nuestros hijos son unos maestros que nos envía Dios", dice. "Tengo la dicha de tener un hijo maravilloso. Estoy muy orgullosa de él. Es un niño muy inteligente, muy bueno. Se porta increíble. Es un niño colaborador. Está muy pendiente de su abuela, de su mamá, siempre es muy cariñoso", añade sobre su príncipe. "Me impresiona la habilidad que tiene para razonar y resolver las cosas. Yo lo veo perfecto y lo amo profundamente. Me enseñó el amor más bonito que puede regalarte Dios en la vida". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Marjorie De Sousa Credit: Cortesía de Media Concepts PR ¿Está enamorada? "Mi corazón está muy bien, mi corazón está muy lleno de grandes sueños. Mi corazón está enamorado de la vida, enamorado de mi hijo, de la gente que me ama bonito. Mi corazón es agradecido y estoy muy contenta de todas las cosas que he aprendido y que he vivido" asegura. "Creo que me han hecho pensar y cambiar muchas cosas y valorar mucho más lo que realmente tiene importancia en la vida". La actriz de 41 años vive un momento de plenitud. "Trato de hacer cosas que me hagan feliz. Ver la sonrisa de mi hijo me puede llenar el alma. Cada vez que lo veo despertarse y sonreír, eso para mí es vida. Le agradezco a Dios por cada paso que doy, por cada cosa que tengo, que hago, por mi salud y la de mi familia", añade. "Hago meditaciones. Hay momentos difíciles que uno tiene un bajón por situaciones, pero es normal y estamos aprendiendo. Estamos en un tiempo en que necesitamos esa reconciliación con nosotros mismos, y amarnos, respetarnos y hacer lo que nos gusta". Festival en Casa 2021 de People en Español Credit: People en Español Marjorie De Sousa hoy vive sin arrepentimientos. "Agradezco cada proceso que me ha tocado vivir. Agradezco cada persona que ha llegado a mi vida y las que se han ido también", afirma. "Han sido maestros importantes, si no es por ellos yo no estaría hoy donde estoy".

