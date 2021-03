Close

Exclusiva: Mario Andrés Moreno, esposo de Bárbara Bermudo agradece estar vivo tras enfrentarse al coronavirus El presentador Mario Andrés Moreno celebró su cumpleaños junto a su esposa Bárbara Bermudo y sus hijos. Esto contó en exclusiva a People en Español sobre su lucha contra el coronavirus. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Agradeciendo más que nunca estar vivo, Mario Andrés Moreno celebró ayer su cumpleaños junto a su esposo Bárbara Bermudo y sus hijos. Tras salir del hospital, el periodista colombiano —presentador de la cadena Mega TV en Miami— habló en exclusiva con People en Español sobre la odisea que vivió. "Lo que más nos ensenó la lucha contra el coronavirus es lo impredecible que es", confiesa. "Yo fui al hospital porque me sentí un poco bajo de oxígeno, me bajó un poco la presión y jamás me imaginé lo mal que estaban mis pulmones. Barbie se había infectado, la pasó relativamente bien, cuidando a sus papás que fueron los que trajeron el virus a la casa. Una de las niñas mayores se infectó", recuerda. Si bien intentaron mantenerse aislados en casa, Moreno dice que, según sus doctores, si compartes el mismo aire acondicionado en casa con alguien enfermo de coronavirus es muy probable que otros en la familia se contagien. "Yo seguí dando negativo, hasta que un jueves di positivo, pero no tenía síntomas. El sábado voy al hospital y me llevo la sorpresa de que al hacerme la placa tenía 67 por ciento de infección en los pulmones de neumonía", revela. Al ser hospitalizado, comenzó el miedo, al pensar en conocidos suyos que habían sido entubados y entraron en estado de coma o murieron tras contagiarse del virus. "La mente te juega una pasada muy fuerte, pero gracias a Dios yo tenía el apoyo de Bárbara", dice sobre su esposa, quien lo llamaba por FaceTime para que oraran juntos y mantener una actitud positiva ante esta crisis de salud. Esos cinco días internado en la unidad de cuidados intensivos de pacientes de coronavirus fueron "los más largos" de su vida, relata. "Yo nunca había estado internado en un hospital, te da una ansiedad muy grande". "Al sentir depresión y angustia, los pulmones colapsan", añade Moreno, quien tuvo que trabajar con su estado de ánimo para no recaer. "Prefería estar pegado a la computadora, viendo series, escuchando música cristiana, alabanzas", dice de qué lo mantuvo ocupado en el hospital. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "Fueron seis días que me cambiaron por completo la perspectiva de vida, por la angustia de pensar en mis hijos, en mi esposa", dice. "Son cosas muy violentas", añade sobre enterarse en el hospital de otros pacientes que habían muerto. Incluso, tuvo que enfrentar la muerte de un colega suyo por la COVID-19. "Estando ahí un colega que yo acababa de entrevistar, Fernando Hidalgo, de Mega TV, murió", lamenta Moreno. También vio en las noticias que en Estados Unidos habían sobrepasado la cifra de 500,000 muertes por este letal virus, algo que lo conmovió mucho. Afortunadamente Moreno ha salido adelante y hoy goza de buena salud. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

