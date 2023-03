"Vivir con esa paz y esa tranquilidad mental lo es todo, es una gran prioridad", dice María Becerra, quien atraviesa por un gran momento en su vida profesional y personal. La cantante argentina de 23 años, quien es una de las 25 Mujeres Más Poderosas de People en Español este año, tuvo que superar bullying y abusos en su pasado para disfrutar sus triunfos.

"Me hace sentir poderosa cuando soy capaz de lograr grandes cosas o pequeñas, cuando decido que las cosas malas que me pueden estar pasando las tomo como desafíos que tengo que superar", dice Becerra, quien estuvo acompañada en esta entrevista por La Mechi, la gata de su novio, el cantante argentino Julián Reininger, mejor conocido como J. Rei.

"Mi poder trato de usarlo lo mejor posible, cometo errores, aprendo, estoy creciendo, soy muy chica todavía", reconoce. "Trato de manejarme lo mejor posible". La artista —que ha grabado duetos con J Balvin, Camila Cabello, Pablo Alborán, Cazzu y Prince Royce, entre otros— dejó su alma en su disco La Nena de Argentina. "Es un proyecto que para mí es como un hijo", dice sobre este álbum. "Con mi música trato de conectar con las personas, para mí es lo primordial", añade la cantautora.

¿Qué se aconsejaría a si misma cuando era una adolescente? "Me daría el consejo de confiar más en mí realmente, de tener fe", dice. "Siento que todo por lo que he pasado no estaría donde estoy hoy. Mi personalidad —que un principio era muy desconfiada, muy tímida, con una autoestima muy baja, muy fuera de control, muy impulsiva— esa personalidad me llevó a ser quien soy hoy. Me ayudó a crear un montón de canciones, de letras. Era una personalidad muy sufrida, medio depresiva, pero formó también de lo que soy y me ayudó a crecer".

Maria Becerra Poderosas Credit: Cortesía

Becerra revela que pasó por momentos oscuros, especialmente en un colegio técnico al que asistió siendo una adolescente, donde sufrió bullying y abuso. "Siempre la violencia estuvo presente en mi vida. Era mi día a día. Por muchas cuestiones, sufrí mucho bullying en el colegio, siempre fui una persona callada, tímida, he sufrido situaciones de abuso, y esas cosas son traumas que te van haciendo cada vez una persona más introvertida", cuenta a People en Español.

"Vos sufrís un abuso y de repente no confías en los hombres de la misma manera. De repente se te acerca un hombre y lo miras con desconfianza. Sufrís bullying, se te acercan los compañeros del colegio y no los quieres ver porque no saben si te estan por burlar, por pegar, por querer llevar al baño y hacerte algo indebido. Vos te vas metiendo un caparazón, cada vez te escondes más hasta que llegas al punto de que sos un ente", añade. "Yo llegué a un punto de mi vida a los 15, 16, 17, que era un ente, era una persona que le daba miedo transitar emociones, trasmitir emociones. Me daba miedo hablar, me daba miedo callarme también. Me daban miedo las relaciones, los noviazgos, me daban miedo muchas cosas".

Maria Becerra Credit: Cortesía

Antes tenía una "personalidad sumisa", muy diferente a la seguridad que hoy proyecta en tarima o en sus videos musicales. Con el apoyo de su representante —José Levy, quien la ayudó a creer en su arte y su infinito potencial— y el amor de su familia, logró salir adelante.

"A mí lo que me hizo empoderarme fue el amor propio, la confianza", afirma. "Cuando me fui empezando a amar más, a vencer mis miedos, a decir: 'por el amor propio que me tengo estos traumas los quiero vencer todos, quiero seguir mi carrera, quiero triunfar'. Siento que uno para triunfar en la vida tiene que tomar muchas decisiones. Y hay que tomarlas con miedo, pero hay que tomarlas".

Analizarse y escuchar su voz interna la ayudó a sanar. "Tengo una costumbre que es que todas las semanas, el último día de la semana, el domingo, me siento sola en mi casa y digo: ¿esta semana por que emociones atravesé? Esta semana quizás fue la tristeza, el enojo o la felicidad. ¿Qué fue lo que pasó esta semana, qué factores me desataron esa felicidad o esa tristeza?", dice la cantante. "Es cuestión de amor propio. Me levanto, me hago mi desayuno, me abrazo, me doy cariño, me trato bien, me doy amor a mi misma, no hago cosas que me lastiman, no hago cosas que no me fluyen".

Maria Becerra Credit: Cortesía