Exclusiva: Maity Interiano habla de su fe y celebra Semana Santa en España ¡Mira sus fotos!

Maity Interiano

Maity Interiano ha pasado unos días inolvidables en España celebrando allí Semana Santa. La copresentadora del Noticiero Univision Fin de Semana ha compartido fotos de su viaje en sus redes sociales y ha reportado sobre sus vivencias. La periodista hondureña de 37 años —quien es una de las 25 Mujeres Más Poderosas del 2022— habló con People en Español en exclusiva sobre la importancia de la fe y la familia en su vida. ¡Y nos confesó lo que desea con toda su alma!

Sueño por cumplir

"Enamorada de estos pequeños nazarenos. Algún día tendré los míos", dice la presentadora, quien añora convertirse en mamá en un futuro. "Yo sueño con tener mi familia, con tener mis hijos, tener un esposo, porque yo crecí con eso, con el amor de mis padres y de mis hermanos y creo que es importante para la vida de todo ser humano", dijo a People en Español. "Confío en que Dios tiene esa persona para mí y me está preparando a mí también y eso va a llegar. Como mujer me gustaría tener mi matrimonio y mis hijos".

Alma viajera

"Los viajes me encantan. No fue hasta mis veintes que descubrí el mundo. Maity On The Go se convirtió en una especie de blog donde compartía mis viajes, mis impresiones a través de fotos, videos y experiencias", cuenta Maity Interiano a People en Español.



Este viaje a España la ha llenado de gratos recuerdos. "Viendo a la Virgen de la Macarena en la madrugada", escribió junto a este video de la procesión.

Mujer de fe

"Miércoles Santo", escribió junto a esta foto. "La FE no hace que las cosas sean fáciles, hace que sean posibles".

Fuente de paz

"Para mí la parte espiritual es muy importante. La pandemia me permitió fortalecer mi fe, comencé a rezar el rosario nuevamente", cuenta a People en Español. "Siempre he sido de ir a misa. Lo siento necesario en mi vida y me ha dado mucha paz en momentos difíciles y de tomas de decisión".

Contando bendiciones

"¡Esta Semana Santa está llena de muchas bendiciones!", nos recordó la presentadora.

Un toque de flamenco

Bailando junto al grupo de flamenco Raya. ¡Olé!

Momento mágico

"Desde la ventana de la habitación, sigo disfrutando del gran regreso de la Semana Santa a Sevilla", escribió Interiano junto a esta foto de sus aventuras en España.

Amor propio

"Trato de mantener un balance, de hacer ejercicio. Ahora con este cambio de horario ya no madrugo, ahora me desvelo los fines de semana", cuenta Interiano, quien durante 10 años trabajó en Despierta América. "Estoy tratando de hacer ejercicio 5 días a la semana, pilates y ejercicios con una entrenadora".

Viva España

"Pocas horas en Madrid…pero suficiente para darme cuenta que me encanta. Vuelvo pronto", escribió, con este hermoso paisaje de fondo.

Dama de rojo

"Me hace sentir ponderosa tener paz interior. Me da mucha fuerza, me da seguridad y me siento una mujer poderosa al poder compartir mis conocimientos, mi tiempo y mis recursos con otras personas para ayudarlos a lograr sus sueños", afirma la presentadora hondureña. "Eso me hace sentir una mujer poderosa, realizada, contenta, feliz, en paz".

