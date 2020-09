Exclusiva: Esta fue la razón por la que Patricia Manterola grabó su último e impactante video Nos encantó la nueva canción de esta bellísima mexicana, mamá de tres hermosos niños. Si no has visto el video, aquí te lo mostramos y no vas a creer todo lo que nos contó al respecto. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Patricia Manterola lanzó hoy una nueva canción cuyo mensaje y video no dejarán a nadie indiferente, con la simpática anécdota de que fue dirigido por su primogénito, Lucca Kolb, todo un profesional del mundo audiovisual, como demuestra siempre desde su propio canal de Youtube. Así avisó hace unos días Patty de que su próximo video venía en camino: “Hoy más que nunca siento que hay que compartir mensajes de amor, esperanza y fe “Canción Pa’ Levantarte” sin duda es eso” y añadió: “Les cuento que es sumamente especial para mí, ya qué a través del lenguaje de la música abrí mi corazón sobre un tema muy personal”. Este es el video en cuestión acerca del que hoy entrevistamos a su protagonista en exclusiva para People En Español: https://www.facebook.com/patriciamanterola/videos/727295424487232/?vh=e&extid=XR0HtRV1NQjqnU80&d=n Conversamos con la bellísima mexicana el día del estreno del clip y así averiguamos que el tema fue escrito el pasado mes de febrero, después de que la actriz acudió a un doctor y este le diagnosticó que tenía un desbalance hormonal. Ahí entendió el porqué algunos momentos en su pasado había tenido momentos bajos que rozaron la depresión. Patricia sintió la necesidad de escribir una canción para dar ánimo a las personas, para que nadie se rinda y, como ella hizo, animar al mundo a buscar la luz dentro de uno mismo en los momentos más oscuros: “Eso me ha sacado adelante cada vez, cada depresión, cada momento bajo… Y ahora digo, ¿por qué no me traté antes? ¿por qué no me abrí antes? Por pudor”, como aseguró le pasa a tantas otras personas. “En estos momentos hay mucha gente pasando por momentos muy difíciles y esta canción encierra una verdad muy grande, que dentro de nosotros tenemos la luz para salir adelante y más ahora, siento que Dios me está utilizando para mandar un mensaje en estos momentos tan duros para tantas personas que están sufriendo demasiado a causa de la pandemia”. La actriz acaba de atravesar también un momento muy difícil, ya que su exmarido y amigo de toda la vida, Xavier Ortiz, acaba de fallecer… Le preguntamos cómo se siente al respecto: “Definitivamente, Dios mueve las piezas de una forma que uno no comprende, pero más que tratar de comprender, se trata de confiar”, dijo conmovida. “Por respeto a la situación tan sensible que está viviendo su familia y sus seres más cercanos durante su última etapa, creo que mis comentarios sobre eso no tienen mucho valor en este momentos”, dijo sin querer ahondar en el tema. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Confiar y agradecer, son las armas que a Patricia siempre le han sacado adelante: “Confiar que Dios tiene un propósito perfecto para cada uno de nosotros, confiar que el tiempo que pasamos en esta tierra cumple Su propósito cuando nos vamos y eso me da tranquilidad. Lo que tiene valor es que a todos los que estamos aquí nos queda el fortalecernos espiritualmente, ya sea para pedir ayuda o darla. Esta canción es precisamente eso…”, aseguró. “Mientras yo esté aquí y pueda compartir las herramientas que me han funcionado, seguiré haciéndolo. Por gracia divina, pude ayudar a dos personas en unos momentos que pensaban en quitarse la vida y se abrieron, lo he vivido muy cerca, uno fue mi presidente del club de fans en Chile y otro, una íntima amiga que decidió abrirme su corazón en el momento más oscuro. Poner un rayo de luz a través de un medio artístico, creo que es mi responsabilidad en este momento”, confesó. Le deseamos mucho éxito a la familia Manterola-Kolb con esta preciosa canción y este video casero que grabó con un teléfono y la ayuda de su esposo Forrest y su hijo.

