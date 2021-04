Exclusiva: Diego Boneta revela detalles de explosiva nueva temporada de serie de Luis Miguel en Netflix Diego Boneta habla con People en Español sobre la intensa nueva temporada de la serie de Luis Miguel, que llega a Netflix el 18 de abril. ¡Los detalles! Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Diego Boneta reveló detalles de la apasionante nueva temporada de la serie de Luis Miguel, que estrena el 18 de abril en Netflix. "Es más intensa", dice sobre esta segunda temporada. "Es otra etapa de Luis Miguel, la trama es otra, la energía es otra. Toca ver a un Luis Miguel más maduro, tocar ver una etapa muy difícil dentro de la vida de Luis Miguel", añade el actor mexicano de 30 años, quien da vida al legendario 'Sol de México'. "Es contado con la misma narrativa de ambas líneas de tiempo, un presente y un pasado". Para interpretar al cantante en su etapa más madura, Boneta tuvo que usar prostéticos y someterse a un maquillaje especial que toma unas seis horas diarias de aplicación por el reconocido artista ganador del Óscar Bill Corso. "Es un genio", dice sobre Corso, quien ayudó a lograr su transformación física. A nivel emocional y artístico, el personaje del intérprete de "Inolvidable" es muy exigente. "Para mí fue un reto mucho más grande como productor, como actor, como cantante dentro de la serie. Tuve que de entrada como actor interpretar a dos personajes —el Luis Miguel joven y el Luis Miguel adulto— y crear diferencias bastantes claras entre ellos: diferentes ticks, diferente voz, el cuerpo, y a la vez ver cómo uno se va convirtiendo en el otro. Como cantante, ¿qué te puedo decir? Luis Miguel tiene una voz virtuosa, es único. Yo no pretendo ser Luis Miguel. Yo soy Diego tratando de acercarme lo más posible a la voz de Luis Miguel", afirma. Diego Boneta en LUIS MIGUEL, LA SERIE - Temporada 2 Credit: CAMILA JURADO/NETFLIX Su arma secreta a nivel musical ha sido trabajar junto al compositor, productor e ingeniero musical Kiko Cibrián, quien trabajó junto a Luis Miguel en varios de sus grandes éxitos. En el trailer de la nueva temporada vemos cómo Luis Miguel alcanza la cima de la fama a la vez que batalla con una crisis de salud y con conflictos familiares. El avance de la serie muestra cómo Luis Miguel se reencuentra con su hija Michelle Salas, fruto de su relación con la actriz Stephanie Salas, después de años alejado de ella. Diego Boneta en LUIS MIGUEL, LA SERIE - Temporada 2 Credit: CAMILA JURADO/NETFLIX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También cuenta lo que sufrió por padecer tinnitus, condición médica que puso en riesgo su carrera musical. El trailer muestra que Luis Miguel sigue desesperadamente buscando a su madre Marcela Basteri e intenta salvar a su hermano menor Sergio de una triste niñez al ver que quieren compartirlo a él también en una estrella infantil. "Cuando más brilla el sol, más oscuras son las sombras", dice el avance. Diego Boneta en LUIS MIGUEL, LA SERIE - Temporada 2 Credit: MAYRA ORTIZ/NETFLIX Conocer a Luis Miguel fue algo inolvidable. "Es una persona con un sentido del humor increíble", dice sobre el icónico cantante. "Tengo muy claro lo especial que es el poder conocernos y pasar tiempo juntos porque usualmente cuando se hacen biopics el artista ya no vive. Como actor fui una esponja, traté de absorber lo más posible sus gestos, todo él. Se creó una complicidad muy especial. Luis Miguel compartió cosas conmigo y me dijo: 'Diego esto es nada más para ti, no es para los escritores, no se lo digas a nadie'. Fue muy generoso de su parte y son cosas que me llevaré yo a la tumba".

