Exclusiva: Daniela Cárdenas advierte que las playmates "no somos envases vacíos, tenemos alma, sentimientos" Daniela Cárdenas quiere terminar con los prejuicios que existen sobre las playmates y lanza campaña en favor de las mujeres. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras iniciar su carrera en el mundo del modelaje a los 15 años de edad, Daniela Cárdenas ha buscado ir más allá. Así, por emular a su padre, estudió ingeniería industrial. Sin embargo, estaba convencida de que su pasión estaba en las pasarelas, las sesiones fotográficas y las portadas de revistas. Una oportunidad la llevó a convertirse en modelo de Playboy y ahora inició una lucha para acabar con los estereotipos. RELACIONADO: Raquel Pomplum, la primera playmate del Año es mexicoamericana Image zoom Credit: Juan Jaramillo “Hemos estigmatizado un poco, y es con lo que quiero romper, que las modelos de Playboy son tontitas, no son muy inteligentes, que su vida es sexualizarse. Pero resulta que todos tenemos una vida, tenemos problemas, alegrías, tenemos familia; somos mujeres reales”, advirtió Cárdenas a People en Español. “Una cosa es que tú trabajes vendiendo una publicidad, representando una marca, pero por dentro tenemos algo, no somos envases vacíos, nosotras tenemos alma, espíritu, sentimientos”. La modelo de origen colombiano también pretende terminar con los prejuicios. Image zoom “Invito a la gente a que dejen de pensar que simplemente somos envases. Obviamente, todas las personas tenemos el derecho y la posibilidad de sentirnos sexys, hermosas, sensuales”, agregó. “Hablo también para los hombres, eso no es un pecado. Eso es algo con lo que nosotros venimos, con lo que nacemos. El sexo no es malo, sentirte sexy no es malo, dar y recibir placer no es malo, todo es algo natural. Es dejarlo de ver como un tabú y afrontarlo con mucha realidad”. Image zoom Credit: Juan Jaramillo La playmate es una gran admiradora del trabajo de Malala y Dialla Diarra, quienes luchan por los derechos de las mujeres. Por ello, desde su trinchera, ha iniciado una campaña personal que pretende promover “la autoaceptación para abrazar nuestros cuerpos” y le gustaría su mensaje “se escuchara en todo el mundo”. Porque “muchas veces los mismos hombres, los mismos maridos, novios hacen ese tipo de violencia psicológica en cuanto a nuestros cuerpos”, comentó. “Viene de un cansancio de ver a las mujeres sufriendo, intentado encajar; incluso, diciendo comentarios autodestructivos, de tratarse mal. Son cosas infundadas por la sociedad, por el patriarcado, el comercio, la publicidad”, confesó. “Hay mujeres que, incluso, se han quitado la vida por sentir vergüenza de su propio cuerpo, de sus formas”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La joven forma parte de una estirpe de modelos; por ello, conoce las inseguridades físicas que se dan en este medio. “Nuestro cuerpo es algo que debemos agradecer, es algo que Dios, la vida nos regaló. Los defectos nos hacen reales”, mencionó. “Lo que hago es aceptarme. Tengo cosas buenas y las trabajo, las muestro. Tengo cosas malas, obviamente, como todo el mundo; pero por eso no me voy a sentir mal porque soy real, soy una mujer de carne y hueso”. Daniela Cárdenas está trabajando para continuar su crecimiento profesional y en futuro no descarta convertirse en actriz o conductora.

