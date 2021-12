EXCLUSIVA: ¿Cómo recordará Jacqie Rivera a su mamá en su aniversario luctuoso? La madre y empresaria rendirá tributo a la Diva de la Banda con el estreno mundial de su nuevo vídeo, ¡y aquí te tenemos la primicia! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A tan solo un día de cumplirse el noveno aniversario luctuoso de Jenni Rivera, su hija Jacqie Rivera está dispuesta a recordar a la afamada cantante de una manera diferente. Por primera vez, la joven madre de 32 años cambiará las lágrimas de tristeza por unas de felicidad, para honrar a su madre y presentarle a sus hijos —de una manera fuerte y alegre, tal como lo fue la cantante— a su abuela, quien aún después de muerta continúa rompiendo barreras. "Veo que cada año como que se está dando una alarma, todos [mis hermanos] empiezan a pasar más nostalgia, más tristeza; y yo este año dije, 'voy a estar muy al pendiente de mí', de que voy a recordar a mi mamá y a lo mejor va a ser triste, pero este año no quiero quedarme en esa tristeza, voy a recordar cosas bonitas. Siento la necesidad urgente de compartir esas memorias con mis hijos", reveló la empresaria y cantante a People en Español. "Antes no lo compartía tanto, a lo mejor porque me dolía hablarlo o recordar, pero esta vez yo quiero que mis hijos conozcan a [su] abuelita, a mi mamá, por medio de mis memorias, por medio de sus canciones, por medio de [el show] I Love Jenni, que gracias a Dios tenemos eso". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jacqie Rivera single HURT Jacqie Rivera | Credit: Photo by: Patty Gregory Jacqie confesó que el 9 de diciembre no es un día fácil para la familia Rivera, y que sus hijas Jaylah y Jenavieve, también se ven afectadas por lo que sucedió aquel fatídico día del 2012. "Mis niñas empiezan a llorar y los [hijos] que no la conocieron empiezan a hacer muchas preguntas, muchas cosas difíciles. Pero eso también es parte de la sanidad y para mí es mejor que la conozcan y sepan quién era su abuela, en vez de esconder esa plática", expresó. Ese poder adquirido que le ha ayudado a borrarse las lágrimas y esa sanidad de la que ahora disfruta, ha sido un trabajo intenso de varios años de aciertos y desaciertos, que hoy por hoy la llevan a priorizar el amor propio y a aceptar sus errores, pidiendo perdón a quien se lo merece. Luego de llorar a cántaros tras escuchar la letra de una canción en una serie de Netflix, Jacqie no pudo evitar reflexionar sobre el momento que está atravesando y agradecer el camino recorrido, por lo que decidió adoptar a su estilo el tema Hurt —que popularizó el legendario intérprete Johnny Cash— para darle luz a las personas y momentos más significativos. "Esta canción habla tanto de mis sentimientos. Para mí es bien difícil expresarme, me pongo bien nerviosa, no quiero lastimar a nadie. Pero con la canción como que me pude expresar", comentó. "El motivo de la canción realmente es que he pasado toda mi vida poniendo a los demás antes de mí, de mis sentimientos, de mis deseos, complaciendo a la gente. Quiero que todos estén bien, pero como que me he olvidado de mí misma, de mis necesidades, de las cosas que tengo que sanar, de las cosas que realmente me hacen feliz. Esta vez yo quiero escogerme a mí misma. Como que estoy declarando que estoy empezando una nueva temporada". Por supuesto que esta nueva temporada incluye el papel protagónico de Jenni, a quien rinde homenaje en su nuevo vídeo que puedes ver en primicia aquí: Luego de las lecciones aprendidas, Jacqie ha decidido declarar un "no" a personas y situaciones tóxicas que no la merecen, fortaleciendo así su carácter y personalidad. "Decirle 'no' a alguien se me hacía tan difícil, me sentía tan culpable… Empecé este año diciendo que no y sentí algo en mí que se estaba liberando", reveló. "Si hago eso por mí, voy a ser mejor para los demás alrededor de mí. Voy a ser más feliz... No es que estoy siendo egoísta, es que me estoy cuidando para en el futuro ser mejor para todos". Y así, la cantante finalmente tiene las riendas de su vida. ¡Felicidades!

