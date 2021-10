Exclusiva: El comediante y actor Cheech Marín cuenta cómo celebra el arte y la cultura chicana El comediante y actor mexicoamericana Richard Anthony "Cheech" Marín habló en exclusiva con People en Español sobre su amor por el arte y la cultura chicana, y cómo el centro con su nombre dentro del museo de arte Riverside en California celebra este legado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cheech Marín Credit: Cortesía de Carlos Puma El popular actor y comediante Cheech Marín habló con People en Español sobre su amor por el arte y la cultura chicana. La estrella mexicoamericana —conocido como parte del dúo de comediantes Cheech & Chong— es el fundador del Centro Cheech Marín del Arte y la Cultura Chicana dentro del museo de arte Riverside en California. Este incluirá exhibiciones de pintura, escultura, fotografía y videos que celebran la cultura chicana, con obras de artistas como Patssi Valdéz, Sandy Rodríguez, Carlos Almaraz, Frank Romero, y Gilbert 'Magú' Luján. "Siempre es importante celebrar nuestra cultura", dijo Marín. "He sido muy afortunado de que Cheech & Chong siempre ha recibido reacciones positivas de la gente y fuimos aceptados por nuestra comunidad y el resto de la sociedad desde el principio. Siempre fuimos queridos y siempre he usado ese poder para traerle luz a nuestra comunidad". A lo largo de los años, Marín ha coleccionado arte chicano y el museo de Riverside le ofreció este nuevo espacio —que antes era una biblioteca— para estas obras. "Es un sueño", cuenta ilusionado el actor sobre esta nueva plataforma, que ha sido bautizada "The Cheech". El actor estudió arte desde que tenía 11 años y ha sido una de sus grandes pasiones. Una de sus misiones ha sido ayudar a que el arte chicano sea más reconocido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cheech Marin Credit: Cortesía de Carlos Puma El centro Cheech Marín —que abrirá dentro del Riverside Art Museum (RAM) en mayo del 2022— tendrá exhibiciones de arte y cultura chicana. Gracias a una generosa donación de U.S. Bank podrán construir una sala de exhibición de películas, mostrando el talento de cineastas hispanos y amplificando voces y narrativas que antes han sido marginalizadas. El museo también tiene un programa dedicado a empoderar a artistas y vecindarios hispanos al promover el arte público. U.S. Bank también celebra este mes de la herencia hispana (#HispanicHeritageMonth) y rinde tributo a nuestra cultura con un nuevo diseño de la tarjeta de débito Visa de U.S. Bank —titulado "Nuestra Herencia", de la artista Flora Rees-Arredondo— lleno de orgullo por nuestras raíces. Marín regresa a la pantalla chica junto a Don Johnson en la película Nash Bridges, que estrenará en USA Network el 27 de noviembre. La historia da seguimiento a la serie policíaca del mismo nombre que fue un éxito en los años noventas, con Cheech y Don como los protagonistas. "Es un revival maravilloso de una serie muy popular", concluyó el comediante.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Exclusiva: El comediante y actor Cheech Marín cuenta cómo celebra el arte y la cultura chicana

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.