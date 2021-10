Exclusiva: Carolina Sandoval cuenta sus vivencias en la Casa Blanca ¿Quiere lanzarse a la política? En medio del anuncio de que Suelta La Sopa (Telemundo) sale del aire, Carolina Sandoval habló con People en Español desde la Casa Blanca. ¿Qué hacía en Washington? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Cómo le afectó a Carolina Sandoval el anuncio de que Suelta La Sopa sale del aire? La influencer venezolana no quiso abordar este tema, pero habló en exclusiva con People en Español desde la Casa Blanca en Washington, D.C. "El tiempo de Dios es perfecto", reflexiona Sandoval. ¿Quiere lanzarse como presidenta? ¿Le interesa la política? "Yo soy una ciudadana del mundo que quiere ayudar a través de mis redes sociales a enviar un mensaje", afirma. "No me interesa la política sino desde el punto de vista de una ciudadana que tiene una voz, que puede exponer puntos que a otras personas van a llamar la atención", añade Sandoval, quien fue invitada a la celebración del Mes de la Herencia Hispana en la Casa Blanca presentada por la Primera Dama, Jill Biden. Al entrar a la Casa Blanca, dice que se sentía "como en una serie de Netflix". Fue una experiencia inolvidable. "Sentí una emoción muy grande", dice al verse en los jardines de ese icónico lugar y frente a la Oficina Oval. "Me invitaron y no lo podía creer. Decía: 'Dios mío, gracias'. Cuando uno viene de un pueblo y llegas a la Casa Blanca", dice Sandoval, quien se crió en Charallave, "olvídate del ego, es por lo que representas y las miles de personas que estás representando cuando llegas a la casa más importante de Estados Unidos". Carolina Sandoval Credit: Instagram/ Carolina Sandoval Sandoval presentó El almuerzo con Caro desde allí. "Mi herencia hispana la celebro todo el tiempo porque me siento tan orgullosa de ser lo que soy", afirma. "Los hispanos somos muy querendones y celebro la hispanidad siendo lo mejor que yo pueda ser todos los días. Dedicando un tiempo para que la gente sepa que yo jamás —así viva en los Estados Unidos— voy a olvidar mis arepas, mi carne mechada y eso que mi mamá me enseñó a ser: la mamá que ama sin límites y la hija que respeta sin límites. Lo que dice mi mamá es la última palabra ¡Eso es muy hispano!" SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Carolina Sandoval Credit: Instagram/ Carolina Sandoval En Washington, D.C. también visitó un homenaje a los fallecidos por coronavirus, en un campo lleno de banderas blancas simbolizando las víctimas de esta pandemia. Sandoval se hospedó en un hotel con mucha historia, donde se han hospedado la legendaria actriz Marilyn Monroe y varios presidentes. "Cada vez que estoy de viaje lo que más me gusta es volver a casa", dice la presentadora, que dejó a su hija menor Amalia Victoria en casa en Miami con su madre, Doña Amalia. "Vine con mi esposo, que me vino a apapachar, a abrazar. Y también con mi equipo que voló desde Los Ángeles a reunirse conmigo aquí. Eso me hace muy feliz". #HispanicHeritageMonth.

