Close

Exclusiva: Anitta habla de su amistad con Natalia Barulich, ex de Maluma. "Yo no peleo por un hombre" Anitta recién reveló que tuvo un apasionado romance con Maluma. Sin embargo, es amiga de la ex del cantante colombiano, la modelo Natalia Barulich, quien aparece en el sensual video musical "Loco" de la cantante brasileña. ¡Mira lo que nos contó! Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Anitta aparece en bikini en medio de la nieve en su nuevo video musical "Loco". La cantante brasileña habló en exclusiva con People en Español sobre la grabación, en las montañas de Aspen, donde fue a esquiar con amigas, incluyendo la modelo Natalia Barulich, ex de Maluma. Si bien Anitta recién reveló que ella y el cantante colombiano tuvieron un apasionado romance, esto no ha afectado su amistad con la modelo cubano-croata. "Nosotras somos el tipo de mujer, Natalia también, que no pelea por este tipo de cosas. La conocí por Maluma y ahora somos amigas. ¿Qué pasa? Yo no peleo por cuenta de un hombre. Hay millones de hombres en el mundo ¿porqué pelear por uno si hay millones?", reflexiona risueña. Anitta quería una canción que reflejara su energía y así nació "Loco". Llamó espontáneamente a amigas para grabar este divertido proyecto."Grabamos con mis amigos de vacaciones. Me puse borrachísima para aguantar el frío", cuenta la reggaetonera. Son mujeres "divertidas, que tienen buena onda, buena vibra", añade. "Hicimos este viaje entre chicas y la pasamos muy rico", recuerda sobre el video, que grabaron hace un año y recién lanzaron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Imagine It Media "Mi deseo para este año es totalmente personal. Sí, sigo trabajando, tengo mi trabajo, tengo mi enfoque y tal, pero en este momento de mi vida que ya logré todo lo que yo soñaba en mi carrera, yo estoy pensando muchísimo en mi vida personal", confiesa. ¿Sueña con casarse y ser mamá? "Quiero crear mi propia familia", admite. "Ser feliz como mujer". Desde que era niña —cuando cantaba en una iglesia con sus abuelos— le decía a sus seres queridos que sería famosa y siempre la apoyaron. "Son mis mayores fans", asegura. Anitta asegura que "cambiarle la vida" a sus seguidores para bien, impactándolos positivamente, es algo que la hace muy feliz. Algo que siempre proyecta a sus admiradores es seguridad, pero antes era más tímida, recuerda. "Fue un cambio, yo necesité cambiar. Yo antes era completamente al revés de como soy hoy, pero por cuenta de muchas cosas complicadas y difíciles que yo pasé en mi vida, yo inventé esta capa, esta protección y es la fuerte, la Anitta que habla y hace todo", añade sobre la coraza que lleva en la luz pública. También habló sobre su lado más espiritual. "Soy una persona muy religiosa. Intento siempre tener pensamientos positivos. Yo no hago nada que no me gustaría que hicieran conmigo", afirma. "Siempre que estoy en una energía que no es buena, yo respiro, paro, pienso y hablo con alguien que va a traerme buena vibra".

Close Share options

Close Close Login

Close View image Exclusiva: Anitta habla de su amistad con Natalia Barulich, ex de Maluma. "Yo no peleo por un hombre"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.