Tras explosivas declaraciones de Alejandra Guzmán sobre supuestos golpes que le dio su hija Frida, la promotora Alejandra Covarrubias rompe el silencio: " Yo no soy su asistente" Durante una entrevista con Pati Chapoy, Alejandra Guzmán confesó que supuestamente su hija Frida Sofía la golpeó y la cantante dijo que gracias a su asistente logró salir de la casa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras las explosivas declaraciones que Alejandra Guzmán dio a Pati Chapoy, la exasistente de la cantante, Alejandra Covarrubias dejó claro que ella no trabaja más con la intérprete de "Yo te esperaba". "Eso tiene más de 18 años", dijo Covarrubias a People en español. "Tengo más de nueve años trabajando en una sociedad con Danna Vazquez, gracias Dios cada vez nos va mejor. La empresa ha crecido y parte de lo que hemos hecho se está notando". Alejandra Covarrubias Alejandra Covarrubias | Credit: Instagram Alejandra Covarrubias Covarrubias trabaja con entre otros artistas, con los hijos de Alejandro Fernández, RBD, Erik Rubín, Galilea Montijo y Andrea Legarreta. "Yo ya no soy su asistente [de Guzmán]". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con la intérprete de "Hacer el amor con otro", todo empezó cuando decidió enviarla [a Frida] a rehabilitación por el abuso de pastillas para controlar su boderline. "Creo que es parte de todo un resentimiento que surge en su corazón", dijo a Chapoy. "No soy nadie para reclamárselo, pero hemos tocado el tema con doctores. Y, en ciertas ocasiones, hemos, las dos, pedido disculpas. Pero creo que desde ahí la relación ya no es la misma". Alejandra Covarrubias Alejandra Covarrubias | Credit: Cortesía Alejandra Covarrubias La también bailarina explicó como ha podido sobrellevar los dolores de su vida. "Hago terapia. Estoy con un neuropsiquiatra; estoy tomando antidepresivos", mencionó. "Hace dos años, con lo de mi hija, fue lo más duro para mí. Entonces, creo que ya me estoy dando cuenta que puedo hacer para no dejar que hagan pedazos mi corazón".

