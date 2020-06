Exactriz de Rebelde incendia las redes con foto al desnudo La actriz Fernanda Malo apareció como Dios la trajo al mundo en un candente post que ha dejado a todos boquiabiertos ¿la reconoces? Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las redes están ardiendo con intensidad luego del surgimiento en redes de una foto donde una exactriz de la exitosa telenovela Rebelde (2004) apareciera posando como Dios la trajo al mundo. La estrella en cuestión es Fernanda Malo, también conocida artísticamente como Fuzz. La autodenominada "orgullosamente Mexicana, Actriz, Conductora, Cantante, Compositora" publicó la instantánea donde aparece con larga melena rubia platinada y posando totalmente al desnudo sobre una tela de satín rojo. "En un mundo donde se nos enseña a competir desde que somos niños, a compararnos, a pensar en términos de blanco o negro, el amor propio en el más grande acto de rebeldía y al mismo tiempo, el más hermoso y compasivo acto de amor. Amate mucho, por dentro y por fuera, con defectos y virtudes y con amor del que no se tambalea cuando los demás tratan de reflejar sus demonios en ti", escribió en la actriz de 38 años en el sensual y artístico post. "Ámate con paciencia y con malos días. Celebra tu vida, tu existencia y absolutamente todo lo que te haga único, porque ese es tu poder más grande. Solo acepta en tu vida personas que se amen igual porque son las únicas que te amarán como te mereces. No intentes ser como nadie porque tú eres lo mejor que le pasó a este mundo y si recuerdas eso, no existirá nada que pueda detenerte. Eres perfect@ eres maravillos@, eres hermos@ Los amo". Image zoom Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de intrevenir en Rebelde, la exitosa novela encabezada por Anahí, Maite Perroni y Dulce María, Malo ha participado en numerosas producciones mexicanas, como las novelas El juego de la vida (2001), Alma de hierro (2008) y Miss XV (2012). Como intérprete, la actriz forma parte también del grupo musical Organna, cuyos temas están disponibles en Spotify.

