El ex de Yailin habla de la relación de la cantante con Anuel AA DJ Sammy, también conocido en la esfera musical como el "productor más sexy de la música dominicana", habló de su antigua relación con Yailin, la ahora prometida de Anuel. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yailín parece estar viviendo un intenso romance al lado de Anuel AA, con quien se comprometió hace unas semanas. No obstante, existen los rumores de que cuando comenzó con el cantante, la dominicana era novia de un famoso productor musical de su mismo país. Se trata de DJ Sammy, también conocido en la esfera musical como el "productor más sexy de la música dominicana", quien ha trabajando con Daddy Yankee, Farruko o Arcángel, según El gordo y la flaca (Univision). En declaraciones para este programa, el joven dominicano reconoció que era la anterior pareja de Yailin y dijo sentirse ahora feliz porque ella también lo es. "Feliz, feliz porque ella se lo merece", dijo el productor dominicano, a quien no se le nota ningún tipo de rencor por la nueva relación de su ex. "Ella es una mujer libre, yo soy un hombre libre, no puedo meterme en eso, esa es su ivda y ella decide lo que quiera", añadió. Cuando le preguntaron si aún conserva algo de Yailin, aseguró que solo se mantiene en YouTube una canción que una vez grabaron juntos. Por su parte, el productor parece haber encontrado un nuevo amor, tal como su ex, pues en las redes se le ve apasionado junto a una mujer a la que ha llamado "mi reina". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde que comenzaron su relación, Anuel y Yailin se han mostrado muy enamorados en sus redes sociales. Incluso a cada rato el boricua sorprende a su chica con regalos, como el auto de lujo que recientemente le regaló. Yailin y Anuel AA Credit: IG/Yailin No obstante, algo raro han notado los seguidores y es que desde que saliera a la luz la historia de la joven de 28 años que dice estar embarazada de seis meses del reguetonero, a la pareja no se le ha visto más en sus redes, por lo que han despertado la preocupación de los fans. ¿Estará pasando algo entre ellos?

