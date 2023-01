Se filtra un video de la exsuegra de Shakira tapándole la boca En el clip que ha alborotado las redes, se ve a la madre de Gerard Piqué haciéndole a la colombiane el gesto poco cortés de "cállate la boca". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La polémica de Shakira y Gerad Piqué está lejos de terminar y siguen apareciendo situaciones del pasado sobre la relación no solo de la expareja, si no de la colombiana con sus suegros. En un clip que circula en las redes y que dura unos pocos segundos, se ve a ambas mujeres en medio de una intensa conversación. La colombiana está de espaldas junto al padre de sus hijos y la suegra, Montserrat Bernabéu, quien estaba frente a la cámara, sin aparentemente darse cuenta de que la estaban grabando. En un momento, la exsuegra agarra el rostro de la barranquillera y, visiblemente molesta, le sujeta la mandíbula a la intérprete y le señala con el dedo que mantenga la boca cerrada. Por otro lado, se puede ver al español hablando con otras personas mientras la discusión entre ambas ocurría. Según Univision, el video se grabó en 2016. Gerard Pique, Shakira y Montserrat Bernabeu Gerard Pique, Shakira y Montserrat Bernabeu | Credit: Europa Press/Europa Press via Getty Images Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar, sobre todo quienes han señalado que el significado de la oración "Me dejaste de vecina a la suegra" de la canción viral de Shakira con Bizarrap "Session #53" en la que la cantante lanza directas e indirectas a su ex, tiene un nuevo significado. "La manera en la que la manda a callar. Pobre Shakira no me imagino cuántas cosas se habrá aguantando de esa familia. Lo bueno es que ya muy pronto se largará de España"; "ahora todo tiene sentido"; "eso fue cuando Shaky estaba ciega, sorda, muda y perdidamente enamorada", son algunas de los comentarios que se leen en la publicación en Twitter que tiene millones de reproducciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN .

