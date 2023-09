Eduardo Antonio, expareja de Niurka Marcos en terapia intensiva tras someterse a cirugía estética Tras someterse a una cirugía el cantante se encuentra grave en un hospital de Miami Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eduardo antonio Eduardo antonio | Credit: Mezcalent El exnovio de Niurka Marcos, Eduardo Antonio se encuentra grave en un hospital en Miami. Su esposo, Roy García, confirmó que El divo de placetas fue hospitalizado tras padecer un desgarre de los divertículos. "Saludos a todos. Les escribe Roy García, el esposo de Eduardo Antonio. Él está en recuperación por una cirugía de urgencia de diverticulitis que fue realizada por mínimo acceso, pero todo salió bien, gracias a Dios. Está más estable, tiene todos los signos vitales bien", informó el joven, vía Instagram y Facebook. El cubano había publicado en sus redes sociales un video donde compartía con sus seguidores los exámenes previos que se realizaba antes de someterse a un rejuvenecimiento facial. El último comunicado oficial que se emitió en las redes sociales sobre la salud del artista asegura que el divo se encuentra estable. "Les comunico que nuestro Eduardo aún se encuentra en terapia intensiva. Ya está estable, solo que que la respiración artificial aún no se la han podido retirar porque se altero mucho al verse con la entubación… los médicos decidieron dejarle la respiración artificial un día más para una mejor recuperación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los seguidores del cantante no dudaron en enviarle a través de las redes sociales sus buenas vibras. "El divo es fuerte valiente, pronto estará en casa, escribió uno. "Fuerza Eduardo tú puedes vencer todos los obstáculos y este también". ¡Pronta recuperación!

