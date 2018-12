Exnovia de Luis Miguel publica fotos muy personales junto al cantante con un emotivo mensaje: ¡míralas!

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Desiree Ortiz Salswach, exnovia de Luis Miguel, publicó un emotivo mensaje en las redes sociales junto a una fotos muy personales donde se le ve junto al cantante mexicano.

La modelo venezolana, que terminó su relación con el Sol de México a principio de año, colgó en su Instagram las tres imágenes donde se les ve abrazados en un bote. Ortiz Salswach asegura que esa época fue “importante en mi vida”.

La joven comenzó su mensaje hablando de cómo la sociedad te hace sentirte confundida y de las apariencias. “La sociedad está tan contaminada, que a veces nos sentimos confundidos, en cuanto a las verdaderas y esenciales cosas de la vida. Cuando empecé a tener mis propios ingresos, lo primero que hacía era gastar en bienes materiales para encajar en una sociedad que te obliga a demostrar cierto estatus para tener cierta aceptación; ya que se presumía que la felicidad y sensación de bienestar que dan las cosas materiales durará tanto como pueda durar dicho bien. BIG MISTAKE”, comentó.

Sin embargo, la ex de Luis Miguel dijo que esa atisfacción que ofrecen las cosas materiales “caduca”. “Quienes me conocen bien (pocos) saben que tengo mucho que agradecerle a Dios ( crecí en una familia en dónde no me faltó nada, pero sobretodo sobró valores y educación) más que eso, debo agradecer las vivencias y la gente mágica que ha llegado a mi vida desde muy temprana edad”, agregó.

Además, la joven modelo afirmó que: “Me tocó madurar en una sociedad en dónde a nadie le interesa la búsqueda espiritual, el bienestar del otro más que el de si mismo, todo se queda en lo banal y se desconoce el inmenso mundo genuino y humano que puede haber detrás de cada cara. Esto es lo que me ha obligado a alejarme bruscamente de mucha gente y se llama “paradoja de la felicidad” que hace referencia a la forma en que las personas creen que la felicidad es producto de las cosas materiales que poseen. Por ello y como el mundo está tan loco mi mejor consejo es invertir en toda clase de experiencias en lugar de adquirir cosas materiales”.

Ortiz Salswach explicó que valora las experiencias, porque eso ayuda a crear vivencias, que te formarán en quien eres. Entonces, en la última oración dice que estas fotos con Luis Miguel son de una época significativa y de aprendizaje. “Aquí una época importante en mi vida LLENA DE EXPERIENCIAS, de exceso de risas, grandes aprendizajes y mucho crecimiento de la panza por el vino, restaurantes y tequila) es broma!”, afirmó.