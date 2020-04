Famosa ex de Luis Miguel le manda romántico mensaje de cumpleaños La presentadora venezolana Desiree Ortiz felicitó al cantante con unas palabras y una publicación cargadas de amor. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ni Myrka Dellanos, ni Daisy Fuentes, ni Aracely Arámbula, la encargada de felicitar a Luis Miguel por su 50 cumpleaños no fue otra que Desiree Ortiz. La presentadora venezolana no dejó pasar esta fecha tan importante y sorprendió con un romántico e inesperado mensaje al que fuera su novio. "Felicidades querido, ¡sigue brillando!", escribió sobre lo que parece un dibujo y una vela encendida. La también modelo de 34 años demostró que a pesar de su ruptura sigue sintiendo un gran amor y respeto por el artista. En un día tan especial como este se echaron de menos mensajes dirigidos al intérprete de "La incondicional", uno no cumple medio siglo todos los días. Ni siquiera su hija Michelle Salas publicó una dedicatoria amorosa para su progenitor. Quien sí quiso mandarle unas palabras de cariño acompañadas de un emotivo video fue su amigo y colega de profesión Marc Anthony, quien tocó los corazones de sus fans con este generoso gesto. Un detallazo tanto el de Marc como el de Desiree que seguro Luis Miguel recibió con todo el cariño y agradecimiento. Aprovechamos para mandarle desde aquí nuestros mejores deseos en este nuevo año que estrena. Advertisement

